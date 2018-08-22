Программа "Экспертиза" с Еленой Твердохлеб

Молдавские трудовые мигранты в России — как им получить качественную и бесплатную юридическую помощь?
Как и где в России можно изучать молдавский язык?
Каким образом можно стать гражданином Российской Федерации?
В какие ВУЗы России лучше всего поступить гражданам Молдовы?
Эти и другие вопросы ведущие программы "Экспертиза" Сергей Цуркану и Наталья Иовва обсудили с руководителем молодежного союза при Федеральной национально-культурной автономии молдаван России Еленой Твердохлеб.
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