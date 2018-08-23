Географ: вот почему выходцы из Молдовы облюбовали Сибирь и Чукотку

От Москвы до Сургута и Магадана – доктор географии Дорин Лозовану рассказал, какие регионы России выходцы из Молдовы выбирают в качестве своей второй родины.

По словам специалиста, который провел специальное исследование, география размещения выходцев из Молдовы в России широка. Причем, далеко не все из них предпочитают российские центры — Москву или Санкт-Петербург. Много молдаван — на севере страны, наших людей можно встретить даже на Чукотке. Основной показатель — востребованность в рабочей силе и достойные зарплаты.

"Это Ямало-Ненецкий автономный округ. Понятно, почему туда едут, ведь там главное месторождение газа, там высокие зарплаты и нужны специалисты и неквалифицированные работники. Также, конечно, динамика прослеживается и в других регионах. Раньше это была Якутия, а также Краснодарский край, который очень приближен по природным условиям к Молдове, где молдаване селились еще в XIX веке и до сих пор проживают", — рассказал эксперт в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Как оказалось, условия Севера не пугают теплолюбивых молдаван. В некоторых населенных пунктах России выходцев из Молдовы более 10%.

"Это такие регионы, где сконцентрированы главные богатства, — Ханты-мансийский автономный округ, Югра, где динамика молдаван возрастает. Там целые города, в которых сейчас проживают до 10% молдаван и даже больше. В последнее время даже начали курсировать маршрутки Кишинев-Сургут или Кишинев-Нижневартовск", — добавил он.

Наиболее привлекательным для молдавских мигрантов направлением остается Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград.

А вот западные регионы России, увы, привлекают их меньше, хотя и ближе географически к родине. Причина одна — не такие высокие зарплаты, как на Чукотке.