Мидриган: "приватизация" площади в День независимости – пощечина всему народу

Декан факультета международных отношений университета имени Константина Стере Павел Мидриган считает, что политические силы, которые намерены занять главную площадь страны 26-27 августа, поступают незрело и проявляют неуважение ко всему народу.

В воскресенье, 26 августа, оппозиционные силы во главе с Андреем Нэстасе и Майей Санду собираются провести массовую манифестацию в центре Кишинева под названием "Генеральное собрание граждан со всей страны и из-за границы". Лидер Платформы DA призвал митингующих остаться после протеста 26 августа ночевать, чтобы "отметить" на главной площади столицы День независимости Молдовы.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Зачем Нэстасе и Санду нужны палатки на площади 26 августа

По мнению собеседника радиостудии Sputnik Молдова Павла Мидригана, вызывает сожаление тот факт, что этот общий для всего молдавского народа праздник определенные силы используют для продвижения собственных политических интересов.

"Это говорит о незрелости и неуважении к собственному народу. Да, для жителей Молдовы годы независимости оказались тяжелыми. Но не раз 27 августа были и приятные моменты, люди выходили вечером на концерты, гуляли с детьми. Людям нужен отдых. Думаю, если эти политики попытаются испортить людям праздник, они не найдут понимания со стороны общества", — отметил Мидриган в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Зачем оппозиция "приватизирует" площадь в праздничные дни, и как это может быть воспринято обществом, свое мнение по этому поводу в программе "Экспертиза" высказал эксперт Павел Мидриган.