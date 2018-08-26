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Александр Исаев
© Sputnik / Miroslav Rotari

Исаев о протесте PAS-DA: они думают, как закончить то, что у них не получилось

Экспертиза
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Обозреватель Sputnik Молдова Александр Исаев считает, что лидерам правоцентристской оппозиции не удалось перетянуть массы на свою сторону, что было видно по акции протеста в воскресенье, которая оказалась значительно менее массовой, чем обещали ее организаторы.

Согласно данным правоохранительных органов, в протесте PAS-DA и ЛДПМ приняли участие порядка 6,5 тысячи человек. Ранее оппозиционные лидеры обещали, что на манифестацию в центре Кишинева под названием "Генеральное собрание граждан со всей страны и из-за границы" соберутся до ста тысяч человек. 

Протест в Кишиневе 26 августа 2018
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Собеседник радиостудии Sputnik Молдова обратил внимание на то, что акция протеста проходила без каких-либо конкретных лозунгов. Упоминалось, что оппозиция хочет отставки правительства и возвращения Андрею Нэстасе мэрского кресла. Однако эти требования не укрепились среди протестующих, которые так до конца и не поняли, ради чего конкретно собрались на площади.

"Из тех лозунгов, которые мы слышали на площади, заметно, что они направлены в никуда. Это такое абстрактное недовольство чем-то. И я думаю, что это абстрактное недовольство чем-то культивируется совершенно сознательно. Лидеры протеста не хотят выдвигать конкретные требования, потому что любое конкретное требование означает, что необходимо добиваться его выполнения. А это им совершенно невыгодно. Они всего лишь хотят взобраться в парламент", — отметил Александр Исаев в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

В итоге без всяких конкретных лозунгов протест PAS-DA превратился в одну из партийных акций в рамках предвыборной кампании — мероприятие, которое оказалось далеко не таким, как обещали его организаторы. Это поставило их в весьма сложное положение: они должны либо продолжать по нарастающей, либо завершать сюжет, который начался, когда Нэстасе не стал мэром Кишинева.

"С одной стороны, им нельзя допустить спада, потому что после грандиозной акции должна последовать еще более грандиозная акция. С другой стороны, очевидно, что это у них не получается. И сейчас их более всего заботит то, как это все закончить", — резюмировал собеседник.

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Теги:
PAS-DA, лозунги, требования, протест, Александр Исаев


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