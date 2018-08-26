Программа "Экспертиза" - специальный выпуск

Специальный выпуск программы "Экспертиза" посвящен акциям протеста, которые были проведены сразу несколькими политическими силами и общественными организациями в центре Кишинева.

В воскресенье, 26 августа, оппозиционные силы во главе с лидером "Партии "Действие и солидарность" (PAS) Майей Санду, председателем партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андреем Нэстасе и руководством Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) провели манифестацию в центре Кишинева под названием "Генеральное собрание граждан со всей страны и из-за границы".

На площадь перед правительством Молдовы вышли и автомобилисты, выступающие за снижение цен на топливо, а также сторонники гражданской активистки Майи Лагуты.

Рядом же, на площади, собрались и сторонники Партии "Шор". Они выступили в защиту социальных магазинов и потребовали снижения цен.

Что происходило в центре Кишинева в воскресенье?

Почему протест PAS-DA оказался не столь многочисленным, как обещали его организаторы?

Сумели ли оппозиционеры обыграть власть?

Почему правоцентристы выступают с абстрактными лозунгами?

И что они будут делать дальше?

Эти вопросы ведущая программы "Экспертиза" Наталья Иовва обсудила со своими коллегами Сергеем Цуркану и Александром Исаевым.