Пулбере: бедность не позволяет молдаванам насладиться Днем независимости

Бывший председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере высказал свое мнение о том, почему День независимости пока не укрепился в сознании жителей Молдовы.

Почему День независимости пока не закрепился среди главных праздников жителей Молдовы — на эту тему рассуждает в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший председатель Конституционного суда республики Дмитрий Пулбере.

27 августа 2018 года в Молдове отмечают государственный праздник — 27 годовщину со дня провозглашения независимости республики. По этому поводу правительство приняло решение объявить 28, 29 и 30 августа 2018 года выходными для работников бюджетной сферы днями. Таким образом, учитывая, что, согласно Трудовому кодексу, 27 и 31 августа являются нерабочими праздничными днями, у бюджетников появились девять выходных дней — с 25 августа по 2 сентября.

Даст ли это жителям Молдовы возможность прочувствовать всю важность праздника — бывший председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере сомневается в этом.

"Энтузиазм праздновать День независимости появляется тогда, когда человек сыт, обут, живет в достатке. Но я полагаю, что в сознании большой части населения Республики Молдова, нет такого понятия праздника. Потому что наш народ, к сожалению, не сыт и не обут", — сказал Пулбере в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Несмотря на это, он считает важным, что в Молдове есть такой праздник, который народ будет отмечать и через 20 лет.

"Смысл этого праздника очень важен. Другое дело, как руководители государства, начиная с 27 августа 1991 года и заканчивая сегодняшним днем, вели нас к этому моменту, какие стимулы они нам дали, чтобы мы отмечали этот праздник с таким энтузиазмом — это совсем другой вопрос. И не важно, какое руководство у нас будет через 5, 10 или 20 лет. День независимости мы все равно будем праздновать, потому что у нас его никто не отнимет", — резюмировал собеседник.