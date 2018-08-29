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Стелла Хармелина
© Sputnik / Miroslav Rotari

Хармелина: удаленное образование имеет право быть и в Молдове

Экспертиза
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Директор Еврейского культурного центра КЕДЕМ Стелла Хармелина считает, что Молдова должна следовать опыту прогрессивных стран, где кроме классического образования активно развиваются его альтернативные формы, в частности - получение знаний удаленно.

"Если мы говорим не о школьном, а о высшем образовании, студенты университетов целого ряда стран давно обучаются именно в такой форме, когда они могут приезжать в институт в любое время. Это не заочная форма. Такие студенты также сдают экзамены, сессии, но при этом не посещают лекции, а знакомятся с материалом из специальных программ, доступных в интернете. К примеру, они имеют возможность не тратить время, чтобы переехать из одного города в другой, где находится университет", — сказала Стелла Хармелина в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

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По ее словам, аналогичный опыт есть и в случае с доуниверситетским образованием. Педагог считает, что и в Молдове нужно дать шанс удаленному обучению. Однако это должно сопровождаться жестким контролем как со стороны государства, так и родителей.

В то же время собеседница скептически отнеслась к такой форме альтернативного образования, как обучение одним из членов семьи.

"Что касается того, чтобы родители были педагогами, полагаю, что только единицы из них могли бы справиться, проявив себя хорошим педагогом, имея достаточный объем знаний и организационных способностей", — заключила собеседница.

В преддверии начала учебного года на Moldexpo пройдет Ярмарка образовательных услуг, в ходе которой будут представлены программы и услуги, направленные на развитие личности и раскрытие творческого потенциала любого человека, вне зависимости от возраста.

В рамках мероприятия, 30 августа, пройдет круглый стол по вопросам новых методов обучения.

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Теги:
удаленное образование, образование в Молдове, Стелла Хармелина


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