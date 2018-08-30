Педагог: ни одна форма дистанционного обучения не заменит живое общение

По словам Серджиу Мокана, образование на расстоянии довольно распространено в наше время. Более того — оно и в дальнейшем будет завоевывать популярность среди учащихся. Причина — глобализация, мобильность и развитие интернета, посредством которого учащимся обеспечивается доступ к педагогам и различным программам.

"Уже создаются онлайн школы. Человек, обладающий определенные знаниями, формирует в цифровом пространстве эту школу. К нему также виртуально приходят ученики, и он с ними занимается. С какой-то периодичностью ученики могут посещать эту школу, но одновременно они могут находиться где угодно по миру", — отметил собеседник в программе "Экспертиза".

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Безусловно, альтернативные формы образования связаны с определенными рисками. Их необходимо четко отслеживать, а делать это должен тот человек, который взял на себя ведущую роль в воспитании ребенка.

И еще один немаловажный момент — коммуникация. Ни одна, даже самая прогрессивной онлайн школа, не заменит ребенку живое общение. И это, безусловно, большой минус дистанционного образования.

"Недостаточно получать знания и общаться с педагогом через интернет. Важен момент контакта. Школа — это не просто тусовка, это умение строить отношения. И если ты постоянно будешь сидеть за компьютером и заниматься только учебными делами, этого крайне недостаточно", — резюмировал Серджиу Мокан.