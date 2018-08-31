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Дмитрий Пулбере
© Sputnik /

Пулбере: выборы в Молдове не случайно назначены на 24 февраля

Экспертиза
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Тема:
Парламентские выборы 2018 в Молдове (52)
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Парламентское большинство установило дату парламентских выборов на 24 февраля, руководствуясь необходимостью успеть назначить троих судей Конституционного суда, от решения которых будет также зависеть, признают результаты голосования или нет.

Об этом заявил бывший председатель КС Дмитрий Пулбере, ставший гостем программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

"Я не хочу сказать, что это основной мотив, но это один из мотивов, который объясняет, почему выборы назначили именно на 24 февраля. Потому что 23 числа истекают полномочия троих судей Конституционного суда, а за две недели до этого парламент и правительство (это их квоты) должны предложить своих кандидатов", — сообщил Пулбере.

Местные выборы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Собеседник также отметил, что если бы голосование было назначено, к примеру, на ноябрь, то такой возможности у властей уже не было бы, а троих из шести судей назначил бы уже новый состав правительства и парламента.

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"За две недели до выборов они назначат удобных для себя троих судей Конституционного суда, а дальше суд поставит точку на результатах выборов", — резюмировал бывший глава КС.

Тема:
Парламентские выборы 2018 в Молдове (52)

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Теги:
новые судьи, КС, парламентские выборы 2018 года, Дмитрий Пулбере


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