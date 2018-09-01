Профессиональный гид по Флоренции: молдавским туристам нянька не нужна

Собеседник радиостудии Sputnik Молдова отметил, что Италия весьма популярна среди молдавских путешественников, которые чувствуют себя очень уверенно в этой стране. Поэтому туристы из Молдовы не объединяются в большие группы, как это делают, к примеру жители Азии, а предпочитают путешествовать в ограниченном составе, чаще всего семьями.

"Это опытные путешественники, которые сами могут ориентироваться. Им не нужен поводырь ни в ресторане, ни в музее. Молдаване — люди очень даже европейские, самостоятельные", — сказал он.

В ходе своей профессиональной деятельности Сергей часто встречает молдаван, эмигрировавших в другие страны. Куда только не раскидала судьба выходцев из Молдовы, делится своими наблюдениями экскурсовод.

© Sputnik / Кирилл Брага "Медицинский туризм": каких врачей посещают иностранцы в Молдове

"Я работаю с туристами из Израиля. И часто выясняется, что они — выходцы из Молдовы. Диаспора живет. Видели бы вы их, когда я им говорю, что и у меня есть родственники в Кишиневе. Вот так во Флоренции встречаются люди, живущие в разных странах, но которых объединяет одно — Молдова", — отметил гость программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.