Габурич: в Молдову могут прийти Tesla, Apple и IBM

Удачное географическое расположение, свободная торговля с Западом и Востоком, а также доступная рабочая сила — именно этим, по мнению главы минэкономики, Молдова может привлечь мировых производителей электроники, программного обеспечения и автомобилей.

"В первую очередь, у нас очень хорошее позиционирование, у нас огромный потенциал с точки зрения выхода на другие страны, у нас есть договора о свободной торговле с Турцией, С ЕС, со странами СНГ. Все эти договоры предоставляют нам много возможностей, а именно доступ к огромному количество потенциальных потребителей. Любой производитель, работая у нас, получает доступ на эти рынки", — отметил Кирилл Габурич в программе "Экспертиза".

В то же время, министр признал, что в Молдове существует большая проблема с рабочей силой в связи с продолжающимся оттоком трудовых мигрантов. По мнению министра, эту проблему решить можно, но не за краткосрочный период.

© Fotolia / VILevi Почему в Молдове около трети врачей ежегодно покидает рабочие места

"Я очень хочу, чтобы мы пришли к тому, чтобы в каждом районе была свободная экономическая зона или индустриальный парк, где были бы сосредоточены многие коммерческие агенты и производители. Это реально воплотить, но не за день. И это уже делается, у нас есть хорошие примеры. По поводу условий жилья — моя мечта, чтобы через четыре года в каждом селе было асфальтировано по 4-5 км дорог, чтобы обеспечить доступ к детским садам, школам, медицинским услугам. И люди увидят, что в Молдове для них есть рабочие места, что у них хорошие условия труда. В то же время, огромные компании, которые работают в свободных экономических зонах, могут платить большую зарплату этим людям", — заключил министр экономики.