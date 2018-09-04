Реницэ: Кишинев и Тирасполь по-разному видят задачи политики "малых шагов"

Пока нет предпосылок для политического урегулирования конфликта, Кишинев и Тирасполь будут концентрироваться на политике "малых шагов", которая полезна для простых людей с обоих берегов Днестра, но не является решающей.

Об этом заявил в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова журналист и политолог Валерий Реницэ, комментируя предстоящую встречу президента Молдовы Игоря Додона и лидера приднестровского региона Вадима Красносельского.

Ранее о готовящейся встрече рассказал глава молдавского государства Игорь Додон. По его словам, в ходе встречи с Красносельским планируется обсудить вопросы экономического характера, нужды граждан правого и левого берегов Днестра, проблемы экономических агентов.

"Это тот пакет, который мы обсуждали на нашей встрече в январе 2017 года, он состоит из восьми пунктов. По пяти-шести из них уже есть реальное продвижение и найдены решения. Обсудим, как двигаться дальше", — сказал Додон.

По мнению собеседника радиостудии Sputnik Молдова, пока нет политического плана реинтеграции страны, сторонам ничего не остается, как работать над "малыми шагами", которые направлены на сближение двух берегов Днестра. И это хорошо, уверен Реницэ.

Недоумение возникает лишь в связи с противоречивым восприятием этой политики, которую в правобережье и левобережье трактуют совершенно по-разному.

"Надо какие-то бытовые вопросы решать постоянно. Как с регистрационными номерами или сельхозугодьями. Мы решаем вопрос, а потом слышим разные декларации по духу и смыслу с разных сторон. Оказывается, тут это делается с целью объединения, а там, наоборот, с целью укрепления приднестровской государственности. Каждый играет по-своему", — отметил политолог.

В этой связи Реницэ считает, что несмотря на общую полезность, политика "мелких шагов" вряд ли приведет к рывку в политическом урегулировании, так как больше напоминает топтание на месте.

Во всяком случае, она вряд ли переубедит жителей региона в необходимости реинтегрироваться.

"Эти "мелкие шаги" — для того, чтобы два берега Днестра экономически как-то сотрудничали, чтобы люди свободно перемещались. И я думаю, что это нормально. Но это политика слабых сигналов. Думаю, чтобы переубедить Приднестровье этими малыми сигналами надо лет сто", — добавил Реницэ.