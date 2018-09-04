Программа "Экспертиза" с политологом Сергеем Манастырлы – полная версия

— Молдавская оппозиция — пришла ли зрелость.
— Приднестровье становится ближе — в Молдове начали тестировать пункты регистрации автомобилей с Левобережья.
— Унионисты проснулись — или все же проснулись патриотические чувства властей? О сложных отношениях унионистов и официальной власти страны.
— Молдавская армия — гордость или стыд государства.
Эти и другие вопросы ведущие программы "Экспертиза" Сергей Цуркану и Наталья Иовва обсудили с политологом Сергеем Манастырлы.
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