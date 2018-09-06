Вербенюк: Молдова вошла в десятку стран, рекомендованных для туристов

В последние годы Молдова продемонстрировала успехи в развитии туристической отрасли, а третья Всемирная конференция винного туризма, которая проходит в Кишиневе, станет еще одной возможностью привлечь зарубежных гостей в нашу страну.

О событии мирового масштаба — Всемирной конференции винного туризма в Кишиневе — рассказала в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова генеральный директор Агентства по инвестициям РМ Родика Вербенюк.

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По ее словам, в конференции принимают участие порядка 200 представителей из 60 стран мира — ЕС и бывших советских республик, гости из Южной и Северной Америки, а также из Азии. Это знатоки винного туризма, руководители различных государственных и частно-государственных учреждений, которые связаны с этой отраслью.

"Эта конференция является своеобразной платформой для ежегодного обмена мировыми трендами. Для нас она важна тем, что мы можем открыть для гостей двери, впустить их в наш дом, показать и дать прочувствовать все то, что может предложить молдавский винный туризм", — отметила Родика Вербенюк.

За право стать центром мирового туризма в 2018 году боролись многие страны.

© Sputnik / Владимир Трефилов Молдова могла бы стать "винным мостом" между рынками России и Европы

Среди них известные винодельческие территории, к примеру, Португалия и Южная Африка. Однако в качестве хозяйки мероприятия выбрали именно Молдову. И это не случайно, считает Родика Вербенюк. В последние годы республика продемонстрировала прогресс в отрасли туризма, в частности винного.

"За последние несколько лет даже количество винных мест, которые предлагают для посещения туристам, выросло на 30%. Они разные и отличаются друг от друга. Также оказались не напрасны усилия на уровне государства. Под эгидой Министерства экономики вместе с партнерами по развитию была запущена национальная кампания "Будь нашим гостем", которая оказалась результативной. Если три года назад Молдова была незнакомым направлением для европейского туриста, то на сегодняшний день она вошла в топ-10 направлений, которые рекомендованы для посещения", — добавила собеседница радиостудии Sputnik Молдова.

Наша республика интересна зарубежным туристам уникальными объектами, которые не найдешь в других винодельческих странах. Это наши знаменитые подвалы, и, конечно, коллекции вина, одна из которых даже попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самая обширная в мире.

По данным Агентства по инвестициям, в 2017 году число иностранных туристов, посетивших Молдову, увеличилось на 50% по сравнению с 2015 годом. При этом растет интерес к винному направлению — количество туристов, приехавших в республику, чтобы ознакомиться с виноделием, выросло на 20%.