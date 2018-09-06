15:31 06 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD16.69
  • RUB0.24
  • RON4.17
  • UAH0.59
Поиск
Срочно:
Родика Вербенюк
© Sputnik / Rodion Proca

Вербенюк: Молдова вошла в десятку стран, рекомендованных для туристов

Экспертиза
Получить короткую ссылку
Тема:
Узнай Молдову! (322)
104 0 0

В последние годы Молдова продемонстрировала успехи в развитии туристической отрасли, а третья Всемирная конференция винного туризма, которая проходит в Кишиневе, станет еще одной возможностью привлечь зарубежных гостей в нашу страну.

О событии мирового масштаба —  Всемирной конференции винного туризма в Кишиневе — рассказала в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова генеральный директор Агентства по инвестициям РМ Родика Вербенюк.

Уроженка Молдовы — о жизни в Италии: все равно скучаю по родине>>>

По ее словам, в конференции принимают участие порядка 200 представителей из 60 стран мира — ЕС и бывших советских республик, гости из Южной и Северной Америки, а также из Азии. Это знатоки винного туризма, руководители различных государственных и частно-государственных учреждений, которые связаны с этой отраслью. 

"Эта конференция является своеобразной платформой для ежегодного обмена мировыми трендами. Для нас она важна тем, что мы можем открыть для гостей двери, впустить их в наш дом, показать и дать прочувствовать все то, что может предложить молдавский винный туризм", — отметила Родика Вербенюк.

За право стать центром мирового туризма в 2018 году боролись многие страны.

Борис Титов
© Sputnik / Владимир Трефилов
Молдова могла бы стать "винным мостом" между рынками России и Европы

Среди них известные винодельческие территории, к примеру, Португалия и Южная Африка. Однако в качестве хозяйки мероприятия выбрали именно Молдову. И это не случайно, считает Родика Вербенюк. В последние годы республика продемонстрировала прогресс в отрасли туризма, в частности винного.

"За последние несколько лет даже количество винных мест, которые предлагают для посещения туристам, выросло на 30%. Они разные и отличаются друг от друга. Также оказались не напрасны усилия на уровне государства. Под эгидой Министерства экономики вместе с партнерами по развитию была запущена национальная кампания "Будь нашим гостем", которая оказалась результативной. Если три года назад Молдова была незнакомым направлением для европейского туриста, то на сегодняшний день она вошла в топ-10 направлений, которые рекомендованы для посещения", — добавила собеседница радиостудии Sputnik Молдова. 

Наша республика интересна зарубежным туристам уникальными объектами, которые не найдешь в других винодельческих странах. Это наши знаменитые подвалы, и, конечно, коллекции вина, одна из которых даже попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самая обширная в мире.

По данным Агентства по инвестициям, в 2017 году число иностранных туристов, посетивших Молдову, увеличилось на 50% по сравнению с 2015 годом. При этом растет интерес к винному направлению — количество туристов, приехавших в республику, чтобы ознакомиться с виноделием, выросло на 20%.

Тема:
Узнай Молдову! (322)

По теме

Назаров: молдавское вино может вернуться в Россию
Зачепа: в этих странах больше всего любят молдавское вино
Овощи, фрукты и вино: какую нишу занимает Молдова на российском рынке
Винодел: люди уже не употребляют спиртное только ради пьянства
Теги:
Конференция винного туризма, винный туризм, Молдова, Родика Вербенюк, Общество


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Семечки на выставке российских товаров
    Русские идут!

    Два десятка российских предпринимателей приехали на ярмарку Riga Food 2018, чтобы представить свои товары.

  • Первый министр обороны Литвы Аудрюс Буткявичюс
    Без денег от ЕС будет лучше

    Первый министр обороны Литвы рассказал, кто достоин поста президента и почему республика не могла быть донором всего СССР.

  • Обложка ежегодника КАПО
    Очередной "шпион"

    В интернете появилась видеозапись задержания Полицией безопасности Эстонии подозреваемого в государственной измене офицера Сил обороны.

  • Загрязненный пылью воздух в Баку
    Пыльная мгла

    Уровень пыли в воздухе над Баку и Абшеронским полуостровом превысил норму в 3,6 раза, пыльная погода сохранится еще один день.

  • Жители села Фиолетово Мария Тимофеевна и Татьяна Ивановна
    Все Фиолетово

    Вдали от городских забот, на севере Армении расположена маленькая Россия. Как живет деревня Фиолетово, полностью заселенная молоканами?

  • Мужчина отдыхает в парке на скамейке
    "Малоподвижные люди"

    Всемирная организация здравоохранения внесла Казахстан в список стран с самым ленивым населением. Кто еще в рейтинге?

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Будапешт - прошлая жизнь в новых снимках
Львица упала с обрыва в погоне за туристами
Львица упала с обрыва в погоне за туристами - видео
Лига наций 2018
Новый турнир УЕФА: Лига наций 2018

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться