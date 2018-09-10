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Валериу Реницэ
© Sputnik / Miroslav Rotari

Реницэ: если "униря" состоится, сколько за нее заплатят

Экспертиза
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Журналист и политолог Валерий Реницэ считает, если бы власти Румынии и Молдовы всерьез относились к проекту объединения двух стран, давно бы появилась своеобразная "смета" его реализации.

Гость программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова считает, что на уровне официальных властей установились "прагматичные отношения", которые не предусматривают каких-либо территориальных изменений.

"Никто там (в правительстве Румынии — прим.ред.) не требует "унири". Все понимают, что это символическая вещь, и она, как всегда, используется в преддверии выборов, когда нужны голоса молдаван с румынскими паспортами. Кто-то на этом делает деньги уже 27-30 лет подряд", — отметил политолог.

На официальном уровне, по мнению эксперта, понимают, что реализация этого проекта затруднена по нескольким причинам.

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Во-первых, так называемая "униря" встретит сопротивление жителей Приднестровья, Гагаузии и севера республики. Во-вторых, уверен Валерий Реницэ, важны и экономические вопросы.

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"Если бы кто-то реально подумал об объединении двух стран, то, наверное, появилась бы и какая-то цифра, сколько это стоит. Все граждане Германия до сих пор платят по 1 евро в месяц на объединение. Никто ни здесь, ни там на это не согласился бы", — подчеркнул эксперт.

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Теги:
объединение Молдовы и Румынии, униря, Валерий Реницэ


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