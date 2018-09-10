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Денис Руденко
© Photo : Школа сомелье WineJet

Руденко: цена $10 за бутылку молдавского вина россиян не испугает

Экспертиза
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Российский винный критик Денис Руденко уверен, что цены на импортное, в частности молдавское, вино в диапазоне от 6 до 10 долларов США являются приемлемыми для российского потребителя.

По его словам, именно столько стоит в российских магазинах импортное вино среднего качества, которое пользуется спросом среди российских покупателей. Поэтому, скорее всего, этот ценовой уровень вин из Молдовы большим шоком не станет. Тем более, что молдавское вино, подчеркивает критик, весьма высокого уровня.

"В России исторически цены на вино всегда были несколько выше, чем на мировом рынке. 6-8 долларов, а в пересчете это от 400 до 600 рублей, в принципе, столько стоит не выдающегося, а среднего уровня качества вино. Практически все импортное вино примерно попадает под эту вилку. Бразильские вина, которые были открыты к импорту в России после 2014 года, в среднем стоят как раз от 400 до 700 рублей — от 7 до 10 долларов", — сказал эксперт в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Есть в России вина и дешевле как местного, так и зарубежного производства. Однако специалисты не могут ручаться за их качество. Безусловно, есть и те, которые входят в более дорогую категорию.

"Некоторые позиции, наиболее известные, например, грузинские, могут доходить до 20-30 долларов за бутылку. Их покупают", — добавил эксперт.

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Теги:
рынок, вино, Россия, цены, Денис Руденко


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