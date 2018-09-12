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Павел Мидриган
© Sputnik / Osmatesco

Мидриган о цинизме вокруг ДТП с Додоном: мы переживаем глубокий кризис морали

Экспертиза
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Тема:
ДТП с участием кортежа президента Молдовы Игоря Додона - подробности и детали (11)
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Павел Мидриган рассуждает о циничных высказываниях, появившихся после того, как стало известно о ДТП с участием президентского кортежа.

Аморальные комментарии в социальных сетях вызвали возмущение не только соратников президента Молдовы Игоря Додона, но и его политических оппонентов.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Канду эмоционально отреагировал на ДТП с участием кортежа Додона

Председатель парламента Андриан Канду заявил о недопустимости подобных выходок. 

"Комментарии, которые встречались среди общественности, разочаровали меня. Мы переживаем моральный кризис, когда борьба за власть поставлена выше, чем сострадание и человечность", — сказал Канду.

По мнению декана факультета международных отношений Университета Константина Стере Павла Мидригана, выходящие за рамки приличия высказывания в очередной раз доказали, что молдавское общество переживает "глубокий кризис морали и уход от Бога".

"Общество держится даже не на законах, а на морали. Что такое хорошо, а что такое плохо нам говорили еще со школы. Помните, нашим родителям было стыдно, когда им говорили, что их сын не здоровается. Из поколения в поколение переживали, чтобы люди были добросовестные и порядочные. А после 90-х это исчезло. Оказывается, можно быть наглым. Причем, некоторые так и воспитывают своих детей: "не уступай", "не дай", "только тебе", "если хочешь чего-то добиться, иди по трупам". Вот у нас что царит сейчас", — отметил Павел Мидриган в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Это произошло потому, что общество оказалось не готово к коренным изменениям, произошедшим после 90-х годов XX века, считает собеседник. Тогда, по его словам, были разрушены основания, на которых держалось обществе, главным из которых является мораль. 

"Я не знаю, что это за люди, которые радуются чужому горю, но эта злость не была нам характерна, но присутствует сегодня", — отметил Мидриган. 
Тема:
ДТП с участием кортежа президента Молдовы Игоря Додона - подробности и детали (11)

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Теги:
президентский кортеж, Игорь Додон, ДТП, Павел Мидриган


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