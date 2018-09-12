Мидриган о цинизме вокруг ДТП с Додоном: мы переживаем глубокий кризис морали

Аморальные комментарии в социальных сетях вызвали возмущение не только соратников президента Молдовы Игоря Додона, но и его политических оппонентов.
Председатель парламента Андриан Канду заявил о недопустимости подобных выходок.
"Комментарии, которые встречались среди общественности, разочаровали меня. Мы переживаем моральный кризис, когда борьба за власть поставлена выше, чем сострадание и человечность", — сказал Канду.
По мнению декана факультета международных отношений Университета Константина Стере Павла Мидригана, выходящие за рамки приличия высказывания в очередной раз доказали, что молдавское общество переживает "глубокий кризис морали и уход от Бога".
"Общество держится даже не на законах, а на морали. Что такое хорошо, а что такое плохо нам говорили еще со школы. Помните, нашим родителям было стыдно, когда им говорили, что их сын не здоровается. Из поколения в поколение переживали, чтобы люди были добросовестные и порядочные. А после 90-х это исчезло. Оказывается, можно быть наглым. Причем, некоторые так и воспитывают своих детей: "не уступай", "не дай", "только тебе", "если хочешь чего-то добиться, иди по трупам". Вот у нас что царит сейчас", — отметил Павел Мидриган в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.
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