Аналитик: "унири" не будет

Несмотря на редкие и немногочисленные, но шумные выступления местных и запрутских унионистов, власти Молдовы и Румынии понимают, что вероятность объединения двух стран стремится к нулю — такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал журналист и аналитик Валерий Реницэ.
"Я думаю, что сейчас между нашим правительством и правительством Румынии существует тесное общение, и весьма прагматичное — никто там не требует "унири". Все понимают, что "униря" — это штука символическая", — сказал Реницэ.
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Муссирование темы "унири" — это не более, чем способ заработка отдельных политиков, и это давно ни для кого не является тайной, отметил эксперт.
"Унионизм и "униря", как всегда, используется в электоральном смысле, кто-то делает на этом деньги уже лет 30, всем это понятно — со всех сторон. Наша сторона не очень усердствует, понимая, что есть некоторые экономические проекты, которые необходимо сделать вместе с Румынией, или это скорее помощь со стороны ЕС через Румынию", — резюмировал аналитик.
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