Эксперт: богатые тоже бегут из Молдовы

Географ Дорин Лозовану, который занимается изучением демографических проблем в Молдове, отметил ухудшение миграционных процессов, которые сопровождаются оттоком даже вполне состоятельных людей.

Согласно данным Национального бюро статистики, сравнившего результаты двух последних переписей населения, в связи с активной эмиграцией и демографическим старением населения количество работающих жителей Молдовы сократилось до 45,1%.

По информации источника, количество занятого населения со средним образованием составляет 52,4%, с высшим образованием трудятся лишь 24,3% жителей Молдовы.

Некоторые отечественные специалисты не исключают, что по причине миграции, к 2050 году население Молдовы сократится до полутора миллионов человек.

По мнению ведущего научного сотрудника Национального музея этнографии и природы Института экологии и географии АНМ Дорина Лозовану, ситуация с эмиграцией из Молдовы стала еще более тревожной, поскольку уезжать стали даже вполне обеспеченные люди.

"Тенденция даже ухудшается. У нас появляется все больше и больше людей, которые хотят эмигрировать уже не по чисто экономическим причинам. Это люди, обеспеченные жильем и работой, которые сталкиваются с социально-психологическим дискомфортом", — отметил эксперт в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

В молдавском обществе, увы, чувствуется озлобленность и неудовлетворенность. Это ощущается в транспорте, на улицах и в магазинах. И это вызывает только сожаление, добавил географ.

"Более половины стран мира живут хуже, чем Молдова. Слава Богу, у нас нет войны, нет голода. Тем не менее, психологический дискомфорт чувствуется. Из-за того, что не виден прогресс и перспективы. Наоборот, люди боятся возврата к 90-м годам, когда страна потеряла смысл существования", — подчеркнул эксперт.