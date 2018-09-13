Арпентин: когда в Молдову массово приедут любители вина со всего мира

С 6 по 7 сентября 2018 года в Кишиневе прошла третья Всемирная конференция винного туризма, организованная Всемирной туристской организацией при ООН (UNTWO). Мероприятие координировалось Агентством по Инвестициям Молдовы при содействии Национального бюро винограда и вина.

О главных итогах этого грандиозного и важного для молдавского туризма события в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал Директор Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин.

"Настоящие итоги этой конференции мы увидим в будущем. Главное это то, что Молдова стала более видимой на карте винного туризма, ведь у нас побывали эксперты из 17 стран мира, которые ознакомились с нашей инфраструктурой и вином. Все знают, что за последние десятилетия качество наших вин упрочило свое положение", — сказал Арпентин.

Туризм важен не только для экономики, но и для социальной сферы, утверждает собеседник.

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"Красной линией этой конференции прошла тема, как мы можем использовать туризм, в том числе и винный, для регионального развития сельской местности страны. По мнению всех экспертов, развитие данного туризма позволяет стабилизировать и развивать регионы страны. Это поможет решить проблемы безработицы в селах и миграции населения. Существует, наряду с экономическим и социальный эффект", — отметил эксперт.

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Полноценное развитие винного туризма решает сразу несколько важных задач, сказал Арпентин.

"Эксперты пришли к выводу, что для устойчивого развития винного туризма, нужно партнерство между публичным и частными секторами, для поддержки частных инициатив по развитию винного туризма. Ну и конечно воспитательный момент — ведь когда мы говорим о вине, нужно быть очень внимательным, чтобы эффекты от его употребления не были отрицательными" — резюмировал собеседник.