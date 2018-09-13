Эксперт: для чего США место, где был Республиканский стадион

Политолог Сергей Манастырлы высказал свое мнение о том, с чем связаны желания построить посольство США на месте бывшей главной спортивной площадки республики.

Недавно Молдова лишилась надежды на воссоздание Республиканского стадиона. За ликвидацию спортивной арены высказались 65 парламентариев, что оказалось достаточным. Таким образом, на площади в пять с лишним гектаров разместится офис американского диппредставительства в Молдове. Он войдет в тройку самых крупных посольских комплексов в мире.

Американцы давно проявляли интерес к этому место, сказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Сергей Манастырлы.

"Я знаю, что интерес этих людей к территории, где располагался Республиканский стадион, существует давно и его проявляли неоднократно. Еще во времена президентства Владимира Воронина и позже. Но наши власти тогда все время оттягивали решение этого вопроса, предлагали другие варианты. Однако сейчас этот интерес был удовлетворен оперативно, но мы не знаем размера сделки, а, может, это был подарок — я думаю, представители США оценили этот жест", — сказал Манастырлы.

Почему именно это место столь привлекательно? Эксперт утверждает, что тут есть определенный символизм — дескать США, располагая свою дипмиссию в центре столицы на огромной площади, таким образом демонстрируют власть и подчиненное положение Молдовы.

"Это место в центре Кишинева, знаковое и символическое. Метрополия располагает свои органы представительства в колониях так, чтобы всем было видно, что это метрополия", — отметил собеседник.