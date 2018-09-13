Эксперт: для чего США место, где был Республиканский стадион

Недавно Молдова лишилась надежды на воссоздание Республиканского стадиона. За ликвидацию спортивной арены высказались 65 парламентариев, что оказалось достаточным. Таким образом, на площади в пять с лишним гектаров разместится офис американского диппредставительства в Молдове. Он войдет в тройку самых крупных посольских комплексов в мире.
Американцы давно проявляли интерес к этому место, сказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Сергей Манастырлы.
"Я знаю, что интерес этих людей к территории, где располагался Республиканский стадион, существует давно и его проявляли неоднократно. Еще во времена президентства Владимира Воронина и позже. Но наши власти тогда все время оттягивали решение этого вопроса, предлагали другие варианты. Однако сейчас этот интерес был удовлетворен оперативно, но мы не знаем размера сделки, а, может, это был подарок — я думаю, представители США оценили этот жест", — сказал Манастырлы.
Почему именно это место столь привлекательно? Эксперт утверждает, что тут есть определенный символизм — дескать США, располагая свою дипмиссию в центре столицы на огромной площади, таким образом демонстрируют власть и подчиненное положение Молдовы.
"Это место в центре Кишинева, знаковое и символическое. Метрополия располагает свои органы представительства в колониях так, чтобы всем было видно, что это метрополия", — отметил собеседник.
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