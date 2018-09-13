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Илья Тромбицкий
© Sputnik / Miroslav Rotari

Эколог: Молдове голод не грозит, но есть придется меньше

Экспертиза
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Эксперты прогнозируют увеличение числа людей, страдающих от недоедания, затронет ли голод Молдову – на эту тему рассуждает эколог Илья Тромбицкий.

Согласно докладу ООН, после десятилетнего сокращения масштабов мирового голода, в последние годы наблюдается обратная тенденция — все большее число жителей планеты живут впроголодь. Эксперты пяти гуманитарных организаций ООН утверждают, что число людей, страдающих от недоедания, увеличилось до 815 миллионов человек и составило 11% от общей численности населения Земли.

Всемирный фонд дикой природы посмотрел в будущее. В его докладе говорится, что к 2050 году от голода погибнут до полумиллиона человек.

Нужно ли бить тревогу жителям Молдовы? По мнению директора Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS", доктора биологии Ильи Тромбицкого, нашей республике голод не грозит.

"Я думаю, что те, кто живет в Кишиневе, например, не должны об этом беспокоиться. Мы едим даже больше, чем надо. У нас есть такая проблема. Это же касается США. Но мы это делаем (много едим — прим.ред) из-за дешевизны и вкусной еды, а в Америке просто переедают", — отметил эксперт в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

На самом деле, уверен эколог, проблема существует, и если ее не решать, то придется подтянуть пояса даже жителям сельскохозяйственных стран.

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"Климатические изменения приведут к тому, что отдельные регионы, которые сейчас живут за счет сельского хозяйства, не смогут этого делать в силу того, что там станет жарче и там станет меньше воды. Но одновременно для Молдовы очень актуален в этом плане вопрос деградации почв на фоне утраты водных ресурсов. Эта проблема выстрелит", — уверяет Илья Тромбицкий.

Эта проблема должна решаться на уровне властей, а тех действий, которые предпринимаются, явно недостаточно. Нужна реальная адаптация к изменению климата. Пока основная работа в этом направлении проводится в теоретической плоскости, говорит эксперт. 

"Да, принята стратегия по адаптации. Но, во-первых, эта стратегия никак не реализуется, во-вторых, нужны кардинальные меры для того, чтобы адаптироваться. Здесь нужно работать принципиально над изменением землепользования в Молдове, повышением покрытия территории качественным лесом и пересмотреть управление водными ресурсами", — заключил специалист.

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Теги:
всемирный голод, продовольственная безопасность, Молдова, Илья Тромбицкий


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