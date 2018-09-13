Эколог: Молдове голод не грозит, но есть придется меньше

Согласно докладу ООН, после десятилетнего сокращения масштабов мирового голода, в последние годы наблюдается обратная тенденция — все большее число жителей планеты живут впроголодь. Эксперты пяти гуманитарных организаций ООН утверждают, что число людей, страдающих от недоедания, увеличилось до 815 миллионов человек и составило 11% от общей численности населения Земли.
Всемирный фонд дикой природы посмотрел в будущее. В его докладе говорится, что к 2050 году от голода погибнут до полумиллиона человек.
Нужно ли бить тревогу жителям Молдовы? По мнению директора Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS", доктора биологии Ильи Тромбицкого, нашей республике голод не грозит.
"Я думаю, что те, кто живет в Кишиневе, например, не должны об этом беспокоиться. Мы едим даже больше, чем надо. У нас есть такая проблема. Это же касается США. Но мы это делаем (много едим — прим.ред) из-за дешевизны и вкусной еды, а в Америке просто переедают", — отметил эксперт в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.
На самом деле, уверен эколог, проблема существует, и если ее не решать, то придется подтянуть пояса даже жителям сельскохозяйственных стран.
"Климатические изменения приведут к тому, что отдельные регионы, которые сейчас живут за счет сельского хозяйства, не смогут этого делать в силу того, что там станет жарче и там станет меньше воды. Но одновременно для Молдовы очень актуален в этом плане вопрос деградации почв на фоне утраты водных ресурсов. Эта проблема выстрелит", — уверяет Илья Тромбицкий.
Эта проблема должна решаться на уровне властей, а тех действий, которые предпринимаются, явно недостаточно. Нужна реальная адаптация к изменению климата. Пока основная работа в этом направлении проводится в теоретической плоскости, говорит эксперт.
"Да, принята стратегия по адаптации. Но, во-первых, эта стратегия никак не реализуется, во-вторых, нужны кардинальные меры для того, чтобы адаптироваться. Здесь нужно работать принципиально над изменением землепользования в Молдове, повышением покрытия территории качественным лесом и пересмотреть управление водными ресурсами", — заключил специалист.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.