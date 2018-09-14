Арпентин: вы не поверите, но молдаване не пьют вино

Невероятно, но факт - в структуре потребления алкоголя в Молдове вино занимает одно из последних мест, утверждает директор Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Молдова возглавляет список самых пьющих стран Европы.

В пересчете на абсолютный алкоголь в среднем каждый житель республики ежегодно выпивает по 15 литров этилового спирта.

Доля промышленного вина в этом объеме составляет всего 5%. Еще столько же приняло на себя домашнее вино. Все остальное, как это ни печально, — пиво и водка.

"В пересчете на абсолютный алкоголь мы потребляем всего 5% вина и 35% пива, а все остальное — водка и другие крепкие напитки крепостью выше 20%", — отметил Георгий Арпентин в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Именно поэтому эта незначительная пятипроцентная доля вина на внутреннем рынке не сильно волнует производителей напитка. В Молдове вино не пьют, а, следовательно, на него не велик спрос. Как результат — отсутствие конкуренции и высокие цены.

"Наш внутренний рынок почти никакой — я смотрю с точки зрения количества вина и экономического влияния. Винзаводы не так сильно обращают внимание на эти 5%. И поэтому, когда мы говорим о цене, у нас нет никакой конкуренции. Потому что на рынке присутствуют в основном эти 5-6 традиционных предприятий. Все остальное вино мы обречены экспортировать", — резюмировал собеседник.