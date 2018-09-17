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Игорь Волницки
© Sputnik /

Волницки: вот каких молдавских министров могут отправить в отставку уже завтра

Экспертиза
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Политический обозреватель Игорь Волницки сопоставил факты с заявлениями премьер-министра Павла Филипа и выявил, какие министры могут лишиться своих портфелей в ближайшие дни.

Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк 14 сентября заявил о том, что в правительстве под руководством Павла Филипа будут произведены кадровые перестановки. Лидер партии отметил, что это делается для повышения эффективности работы кабмина.

"Есть области, в которых надо работать больше. Чтобы соответствовать ожиданиям граждан, нам нужны новые люди в правительственных структурах", — отметил он.

Однако интрига вокруг перестановок сохранялась недолго. По мнению политического аналитика и журналиста Игоря Волницкого, нетрудно догадаться, какие именно министры лишатся своих постов.

"Об этом можно догадаться по тем заявлениям, которые сам премьер-министр делал в последнее время. И хотелось бы обратить внимание, что по сравнению с предыдущими перестановками, которые были в конце 2017 года, когда создалось впечатления, что премьер-министр узнал об этом в последний момент, в данном случае мы можем предположить, что премьер в курсе перестановок", — заявил политолог в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

К примеру, отметил собеседник, в последние недели мы регулярно слышали критику в адрес министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ливиу Волконовича. Волницки напомнил о жестких высказываниях премьера относительно 60 миллионов леев, которые бессмысленно были потрачены, якобы, на поддержку ирригационной системы страны, а также о последнем публичном скандале вокруг общежития Аграрного университета.

"Прозвучала и другая критика в адрес этого министра. Нетрудно предположить, что Павел Филип готовил почву для чего-то. Я не берусь утверждать на 100 процентов, но, скорее всего, перестановки коснутся господина Волконовича", — добавил Волницки. 

Правительство Республики Молдова
© Sputnik / Evgheni Panasenco
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Увольнения могут последовать и в министерстве здравоохранения, считает собеседник. Филип неоднократно критиковал саму систему и то, что в ней происходит. Несмотря на то, что на личности он не переходил, но непрекращающиеся проблемы в молдавской системе и то, как критично к этому относится глава кабмина, наводят на мысль, что в отставку может быть отправлена и Светлана Чеботарь.

"Вспомните те скандалы, которые потребовали вмешательства премьер-министра, когда один из известных медиков открыто сказал, что в Молдове есть много врачей, которые ставят диагнозы, исходя из планов продаж медикаментов. Потом были заявления, что некоторым лицам некорректно выдают степени инвалидности, и опять-таки страдает государственный бюджет. Это опять область, за которую ответственна госпожа Чеботарь. Вспомним и трагическое ДТП в Штефан-Водэ, когда один из пострадавших, которого навестил в больнице сам премьер-министр, рассказал, как с ним обошлись в больнице. Мы, обозреватели, можем сопоставить факты и заявления и предположить, что определенная угроза нависла и над министром здравоохранения", — добавил собеседник.

И, наконец, третья отставка может коснуться одного из заместителей Павла Филипа. Речь идет о вице-премьере по евроинтеграции Юрии Лянкэ — человеке приближенном, но не командном.

"Он ответственен за европейскую интеграцию страны. А помимо того, что в пятницу Демократическая партия объявила о том, что грядут перестановки в правительстве, они еще и объявили, что партия становится промолдавской. Куда девать евроинтеграцию, за которую ответственен господин Лянкэ — это тоже вопрос. Тем более, что он не является членом Демократической партии, он — лидер другого политформирования", — резюмировал Волницки.

Насколько близки прогнозы политолога к реальным планам, мы узнаем уже в ближайшие дни. Лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк объявил, что окончательное решение относительно перестановок будет принято на еженедельном собрании руководства политформирования, которое состоится 18 сентября.

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Теги:
правительство Молдовы, Павел Филип, отставки, Игорь Волницки


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