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Игорь Волницкий
© Sputnik / Osmatesco

Волницки: вот почему Демпартия решила стать промолдавской

Экспертиза
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Тема:
Местные выборы в Молдове (167)
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По мнению политического аналитика Игоря Волницкого, отказ от европейской риторики стал неизбежным для Демократической партии, а борьба за промолдавский электорат будет не менее ожесточенной, чем за голоса сторонников ЕС.

Лидер ДПМ Владимир Плахотнюк отметил, что на политическом совете политформирования решено серьезно изменить стратегию правящей партии. По его словам, в этом смысле Национальный политический совет проанализировал план действий, который четче позиционирует ДПМ "в качестве партии для Молдовы".

По мнению Игоря Волницкого, изменение курса Демпартии объясняется ухудшением отношений демократов с европейскими партнерами, которые в последнее время обрушили шквал критики в адрес решений, принимаемых правящим политформированием. 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Дошло даже до того, что ЕС открыто критиковал изменение избирательной системы в Молдове, в Европе открыто критиковали непризнание выборов мэра столицы, открыто было заявлено и даже предприняты конкретные меры, чтобы приостановить финансирование, критиковали налоговую реформу, амнистию капитала ", — отметил собеседник в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

В этой ситуации стало очевидно, что ДПМ не стоит надеяться на поддержку ЕС во время выборов. Более того, критичное отношение Запада к Демпартии могло бы оказать влияние на настроение проевропейского электората в Молдове, за который боролись демократы со своими оппонентами.

"Раньше демократы боролись за проевропейский электорат с ЛДПМ и с Либеральной партией. В условиях этой борьбы они могли претендовать на свою часть проевропейского электората. А сейчас они борются за этот сегмент с госпожой Санду и с господином Нэстасе, которые открыто пользуются поддержкой европейских чиновников. В этих условиях понятно, что Демократическая партия должна была что-то предпринять", — добавил Волницки.

Безусловно, сейчас демократы могут думать, что у них больше шансов и пространства для маневров, потому что промолдавский электорат значительно шире, чем проевропейский. Но не все так просто, уверен политический эксперт.

"Они должны учитывать, что на этот электорат давно нацелена Партия социалистов Республики Молдова, которая далеко не на словах объявила себя промолдавской. Они всегда уделяли внимание своей промолдавской идеологии, государственности, молдавской символике. То есть на этом сегменте электората господствует Партия социалистов. Поэтому у ДПМ миссия не настолько легкая, как кажется на первый взгляд. Им предстоит борьба, которая будет не менее жесткой, чем та, которую они вели за проевропейский электорат до сих пор", — подчеркнул Игорь Волницки.

Тема:
Местные выборы в Молдове (167)

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Теги:
перестановки в правительстве, отставки, ДПМ, Игорь Волницки


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