Любимов: пришло время создать в Молдове европейский проект за русские деньги

Известный российский журналист, президент телекомпании "ВИD" Александр Любимов рассказал о том, почему Молдова может стать плацдармом для открытия российскими инвесторами производств, чья продукция будет пользоваться спросом в Европе.

Телерадиоведущий принял участие в молдо-российском экономическом форуме, который прошел в Кишиневе 20-22 сентября. В интервью радиостудии Sputnik Молдова он отметил, что геополитические дрязги не позволяют развиваться в бывших советских республиках по-настоящему удачным европейским проектам с участием российского капитала. Молдова в этом смысле представляет большой интерес для инвестиций.

"С точки зрения бизнеса понятно, что молдаванам нужны российские инвестиции, российский рынок, а россиянам — отличная площадка в центре Европы, чтобы двигаться дальше. Экспансия товаров и продуктов в Европу через Молдову. Например, в Италию, где такая огромная молдавская диаспора. Тут взаимная выгода", — отметил журналист.

Безусловно, в этих условиях для российских инвесторов важны гарантии государства, что и в перспективе они останутся важными партнерами Молдовы. Пока, говорит Любимов, в Молдове не очень устойчивая политическая ситуация. Однако рано или поздно политические элиты должны прийти к пониманию того, что интересы республики не должны зацикливаться на тех или иных геополитических полюсах.

"Молдавское общество совершило колоссальный рывок и в плане политической культуры, и в плане способности договариваться. И этот процесс будет нарастать. Постепенно в элите созреет понимание, что государственные национальные интересы Молдовы находятся не в России, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Как только вы отдаете себя кому-то, то вы теряете свой суверенитет, свою культуру, свой образ жизни. Соответственно, поскольку Молдова не является, с точки зрения глобальных рынков, соперником, будет идеальным вариантом сделать здесь успешный европейский проект", — подчеркнул собеседник.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Итоги МРЭФ: российский бизнес увидел, как можно вкладывать деньги в Молдову

Молдо-Российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступил Российско-Молдавский экономический совет. Мероприятие прошло под эгидой президента Республики Молдова Игоря Додона и при поддержке российских организаций — "Деловая Россия", "Опора России", Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей и Агентство стратегических инициатив.

В работе первого форума приняли участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕС и ЕАЭС.