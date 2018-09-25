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Георгий Арпентин
© Sputnik /

Арпентин: вот секреты программы Дня вина – 2018

Экспертиза
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На Дне вина в этом году выступит рекордное количество виноделен, которые представят свою продукцию на главной площади молдавской столицы, однако главной концепцией праздника останется разумное потребление алкоголя.

О программе национального праздника, который состоится 6-7 октября на Площади Великого Национального Собрания, в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова рассказал директор Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин.

По его словам, архитектура праздника не претерпит изменений, поскольку утверждена решением правительства. Однако кое-что новое мы все-таки увидим. 

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"Есть разделы праздника, которые мы усилим, поскольку хотим, чтобы он стал более привлекательным для иностранцев. Безусловно, празднование не должно превращаться в одну большую пьянку на площади, и мы знаем, как это сделать. Праздник должен позволить людям продегустировать и оценить разнообразие молдавских вин", — отметил Георгий Арпентин.

В центре внимания гостей Дня вина будут 60 винодельческих предприятий. Это рекорд, так как в прошлом году на площади свою продукцию выставили 53 виноделен. Винзаводы будут представлены в своеобразных виноградно-винодельческих деревнях, которые будут размещены на площади согласно их географическому расположению.

"У нас будет открыта "дорога вина", по которой гости праздника смогут переходить с юга Молдовы в центр, совершить путешествие на юго-запад. По дороге вас будут встречать винзаводы, фольклор, гастрономия. Это будет новым элементом праздника. Мы хотим продвигать регионы, потому что считаем, что вина с географическим наименованием — это знак качества", — добавил собеседник.

В этом, как и в прошлом году, организаторы выпустят "Блокнот дегустатора". Те, кто его приобретут, получат возможность провести 11 дегустаций вина.

"Это позволяет нам выяснить, какие вина потребляются на площади, и сколько мы потребляем. Этот блокнот будет доступным по цене. Это для тех, кто поддерживает разумное потребление вина", — отметил Арпентин.

Все внимание вину и разумному потреблению алкоголя, пожалуй, так можно сформулировать главную концепцию праздника. Несмотря на то, что она может показаться противоречивой, Георгий Арпентин уверен — совмещать приятное с полезным не только нужно, но и можно. А вот как это будет сделано,  мы увидим 6-7 октября на ежегодном Дне вина. 

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Теги:
программа праздника, День вина-2018, Георгий Арпентин


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