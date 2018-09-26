Волницки: вероятно, что в Молдове не будет парламентских выборов 24 февраля

Выборы в парламент Молдовы намечены на 24 февраля 2019 года. Они пройдут по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов законодательного органа будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

© Sputnik / Miroslav Rotari Депутат: выборы в парламент Молдовы могут пройти раньше 24 февраля

Ранее некоторые политики заявляли, что выборы в парламент Молдовы могут состояться на два месяца раньше намеченной даты. Не исключает этого и политолог Игорь Волницки. По его мнению, устанавливая выборы на 24 февраля, авторы решения стремились не допустить укрепления непарламентской оппозиции.

"Нельзя было допустить, чтобы проевропейская оппозиция укрепилась на фоне своих массовых протестов, которые они намеревались провести в начале августа. И если бы выборы были назначены на октябрь-ноябрь, эти протесты продолжились бы. Это часть стратегии, и ее не трудно предугадать даже человеку, не вовлеченному в эти процессы", — отметил политолог в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Сейчас, когда протесты Андрея Нэстасе и Майи Санду сдулись, правящая партия может подумать о переносе даты выборов на более приемлемое, со стратегической точки зрения, время.

"Любой партии власти невыгодно проводить выборы зимой, когда приходят огромные счета за теплоэнергию, газ и за свет. Партии власти трудно будет показать свои проекты типа "Хорошие дороги для Молдовы", потому что, в каком состоянии будут эти дороги в феврале, мы можем только гадать. Партии власти трудно развернуть кампанию в условиях, когда ее начало совпадает с возвращением соотечественников домой, в том числе с тех, кто находится в европейских странах. Конечно, они будут влиять на своих родственников", — добавил он.

В то же время, чтобы перенести дату выборов на более ранний срок партии власти необходимо активизировать реализацию социальных проектов: повышение пенсий и заработных плат, считает Волницки. В этом случае, вероятно, что парламентские выборы состояться раньше.