Географ: молдаване заболели "золотой лихорадкой" в Африке

О том, что ищут молдаване в Колумбии, Боливии и Гвиане - доктор географии Дорин Лозовану рассказал в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

И выходцы из Молдовы, оказывается, не лишены авантюризма. В погоне за золотом наши соотечественники уезжают в неизведанные страны, где осваивают далеко не традиционные профессии.

Как утверждает ведущий научный сотрудник Национального музея этнографии и природы Института экологии и географии АНМ Дорин Лозовану, наши соотечественники с успехом постигают профессию старателя на золотых приисках Африки.

"Есть разные авантюристы, в том числе из Молдовы, которые бродят даже по Гвиане. Золотая лихорадка не закончилась и даже среди молдаван. Люди надеются найти слиток золота и разбогатеть за одну ночь. Я общался с некоторыми. Некоторые отвечают, а некоторые не хотят говорить подробности", — рассказал географ.

Для того, чтобы найти наших соотечественников даже в самых отдаленных уголках планеты не обязательно там побывать. Специалист обращает внимание на фамилии пользователей социальных сетей. И если натыкается на молдавскую, то обязательно идет на контакт.

"Есть молдаване в Колумбии, в Боливии, даже сейчас можно найти людей, которые эмигрируют в эти страны", — отметил он.

Ради чего наши соотечественники уезжают в Африку и Латинскую Америку — географ Дорин Лозовану рассказал в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.