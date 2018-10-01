Чуря: Филип уверен, что его правительство будет работать и после выборов

Ранее по предложению лидера Демпартии Владимира Плахотнюка и премьер-министра Павла Филипа были отправлены в отставку глава Минздрава Светлана Чеботарь и Минсельхоза Ливиу Волконович.

Вместо них на соответствующие должности назначены бывший и.о. примара (мэра) Кишинева Силвия Раду и экс-директор Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства Николае Чубук.

По мнению молдавского политолога Корнелиу Чури, эти перестановки указывают на уверенность правящей партии в том, что нынешнее правительство будет работать и после парламентских выборов, намеченных на 24 февраля.

"Не стоит считать, что Демпартия просто сделала замену на 2-3 месяца, а после этого, как Бог даст. Такого нет. Эта замена делается, исходя из уверенности Демпартии, что правительство, если не целиком, то большей своей частью, выживет после выборов, а министры сохранят свои посты. Потому что иначе не было бы смысла делать эти изменения", — отметил аналитик в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

По словам собеседника, эти перестановки также связаны с "политическим позиционированием" Павла Филипа. Для укрепления своих позиций премьер должен активничать и даже навязывать свою волю правящей партии, говорит политолог.

"Здесь есть и политическая воля премьера произвести замену. И он в какой-то степени обязал руководство партии подчиниться его премьерской воле. И это естественно в политической борьбе, которая происходит не только среди партий, но и внутри них. Он обязан был навязать свою волю партии, и, скорее всего, замена была сделана по его инициативе", — подчеркнул Чуря.

Конечно, слабые министры были заменены на других для усиления правительства. Но эта цель лежит на поверхности, уверен эксперт. Вторая задача заключалась в том, чтобы показать, что правящая партия считается с позицией премьер-министра.