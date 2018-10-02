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Юрий Кротенко
© Sputnik /

Экономист: как Кишинев едва не стал вторым Лас-Вегасом

Экспертиза
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Несколько лет назад игорный бизнес в Кишиневе приобрел такой размах, что к нам прилетали на чартерах целые группы туристов, дабы попытать счастья в казино.

Об этом в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова рассказал профессор Института международных отношений, доктор хабилитат экономики, эксперт в области туризма Юрий Кротенко.

"Действительно, в свое время была такая практика. Сюда прилетали играть в казино. Были даже специальные чартеры. Люди прилетали в пятницу, проводили тут субботу и воскресенье, а в понедельник улетали", — отметил эксперт.

Основной поток азартных туристов шел из Израиля. Сейчас Молдова уже не представляет такой интерес среди игроманов, говорит Кротенко.

Боец НАЦ
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Падение популярности произошло после скандала, произошедшего в октябре 2016 года и связанного с многочисленными нарушениями в работе ряда казино. Правоохранители, в частности, выявили, что в электронную систему вводились неверные данные о продлении лицензий на их деятельность. В связи с этим 65 игорных домов были полностью прикрыты, а пять сотрудников Государственной лицензионной палаты, в том числе и заместитель руководителя госструктуры, были задержаны по подозрению в мошенничестве при выдаче или продлении лицензий для экономических агентов, предоставляющих услуги в сфере игорного бизнеса. 

В результате их противоправных действий бюджету страны был причинен ущерб в размере 15 миллионов леев.

По мнению собеседника радиостудии Sputnik Молдова, возвращаться к теме казино и рассматривать игорный бизнес как возможное туристическое направление для иностранцев, не стоит. Есть другие, более перспективные возможности.

В частности, уверен Кротенко, необходимо развивать не кишиневские казино, а по примеру других европейских столиц сам Кишинев, посещение которого должно быть в планах путешествий иностранных туристов.

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Теги:
туризм, игорный бизнес, казино, Юрий Кротенко


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