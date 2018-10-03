Волницки: почему евроинтеграция в Молдове уже не тренд сезона

Ранее председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану в беседе с корреспондентом Sputnik заметил, что сегодня, по данным многочисленных опросов, разница между сторонниками европейской и евразийской интеграции составляет от четырех до семи процентов в пользу вторых. По его словам, за последние восемь лет число приверженцев вхождения Молдовы в Евросоюз уменьшилось на 25 %.

© Sputnik / Алекс Макнотон Евроинтеграция Молдовы: почему граждане страны не верят Брюсселю

В этих цифрах нет ничего удивительного, в свою очередь считает политолог Игорь Волницки. Во-первых, говорит он, почти за 10 лет объявленной евроинтеграции не было достигнуто каких-то положительных результатов, которые бы показали, что республика становится по-настоящему европейской страной.

"Нет не то, что хороших результатов, а, к сожалению, много плохих результатов: здесь и махинации в банковской сфере, скомпрометированы все реформы, мы видим, например, до какой стадии дошла судебная система после так называемых реформ, мы видим социальные показатели, например, уровень бедности в стране". Конечно, все эти показатели говорят не в пользу партий, которые руководили страной с 2009 года. А это партии, которые объявили себя проевропейскими", — отметил Волницки в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Второй причиной растущего евроскептицизма стала растущая миграция. А предоставление Молдове безвизового режима привел к обратному эффекту. Вместо роста сторонников ЕС в республике их фактическая численность уменьшилась.

"По статистике международных организаций ежедневно Молдову навсегда покидают 106 человек. И эти десятки, даже сотни тысяч молдаван, которые навсегда уезжают в ЕС, плюс сотни тысяч тех, кто уезжают временно на заработки, — это и есть по большому счету проевропейский электорат. И конечно, это все находит отражение в социологических опросах", — резюмировал собеседник.