Эксперт о секретах приватизации Air Moldova: куда улетела компания

Эксперт в области гражданской авиации рассказал о влиянии, которое может оказать Blue Air, ставшая совладельцем Air Moldova, на дальнейшую деятельность и развитие уже бывшей госавиакомпании.

На днях стало известно, что компания Civil Aviation Group S.R.L. станет обладателем Air Moldova — таковы итоги конкурса приватизации единственной государственной авиакомпании РМ.

Civil Aviation Group учреждена группой инвесторов, самый крупный из которых — компания Blue Air, один из лидеров румынского профильного рынка услуг.

© Sputnik / Miroslav Rotari Молдова осталась без неба – Air Moldova продана

До конца 2019 года Civil Aviation Group намерена запустить через Air Moldova семь новых авиамаршрутов, а в 2020 году — еще четыре. В 2021 году из Кишинева благодаря усилиям этой компании можно будет летать в США, Канаду и Китай.

По словам эксперта в области гражданской авиации и авиационного права Евгения Коштея, приватизация Air Moldova была необходимой и позволила спасти перевозчика от неминуемого банкротства. В 2015 году госкомпания понесла убытки в размере 227 миллионов леев, в 2017 году —190,4 миллиона леев.

Сейчас, говорит он, возникает вопрос, какой будет дальнейшая стратегия Air Moldova, и как будут сотрудничать соучредители Civil Aviation Group S.R.L. Компания Blue Air, которой принадлежит 49% акций, является одним из крупнейших лоукост-перевозчиков Румынии. Но что она может привнести в реализацию планов Air Moldova, которая считается традиционной авиакомпанией, большой вопрос.

"Возможно, будут решения, связанные с совместной эксплуатацией воздушных судов, возможно, будут открыты другие направления, которыми летает Blue Air. Но, принимая во внимание, что Air Moldova не является компанией лоукост, взаимодействие с лоукостером будет сложным", — отметил специалист в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Дело в том, что Air Moldova нацелена не только на перевозку пассажиров с одного места в другое. Она также имеет соответствующие интерлайн-соглашения, что открывает возможность стыковки рейсов Air Moldova с другими компаниями. А это означает полеты за океан и по другим странам, что, собственно, и было заложено в планы компании.

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"Этого лоукост не предлагает. Я не знаю, каким образом будет в таком случае решена концепция совместного видения развития компании", — добавил Коштей.

Но сегодня, говорит эксперт, для Air Moldova складываются благоприятные обстоятельства. Определенные преимущества молдавский перевозчик получит после ухода с рынка двух российских авиакомпаний — "Аэрофлот" и S7 Airlines, которые осуществляли рейсы на Москву.