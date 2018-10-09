Гурэу: взрыв на Рышкановке – итог банкротства системы городского управления

Эксперт по вопросам муниципального хозяйства Кишинева Виктор Гурэу разобрался в истоках проблем в управлении городским хозяйством, которые привели к трагедии на Рышкановке.

В ночь на воскресенье в Кишиневе по адресу Московский проспект, 11 прогремел сильный взрыв, унесший жизни четырех человек — пенсионера, молодой женщины, ее четырехлетнего сына, а также еще одной женщины, тело которой извлекли из-под завалов в понедельник, 8 октября. Эксперты не исключают, что под завалами могут находится тела других жертв.

В качестве основной версии следственные органы рассматривают взрыв газа из баллона, установленного в нарушение правил безопасности.

"К сожалению, мы не застрахованы от таких происшествий. Потому что главная причина — это банкротство старой системы городского управления. Мы отказались от советской системы городского управления, но, к сожалению, так и не придумали свою новую модель управления городским хозяйством", — отметил Виктор Гурэу в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Это означает, добавил он, что не ведется работа по предупреждению и контролю возникновения ситуаций, опасных для жизни людей. С другой стороны, сами люди не делают выводы из аналогичных трагедий, произошедших ранее.

"У нас нет специализированной муниципальной службы, которая бы несла ответственность за предупреждение и контроль над такими случаями. К сожалению. Потому что в любом направлении жизнедеятельности города мы можем столкнуться с дополнительными рисками техногенного и человеческого фактора", — добавил он.

Взрыв на Рышкановке стал далеко не первой трагедией, вызванной утечкой газа. В 2007 году аналогичный случай произошел в Сороках. Тогда погибли четыре человека.

Спустя год Молдову потряс другой случай. В одном из ресторанов торгового центра "Jumbo" из-за неправильной эксплуатации газового баллона произошло воспламенение газа, в результате которого пострадали 7 человек.

В 2016 году, в кафе "La soacra", расположенном на Центральном рынке Кишинева, прогремел взрыв, унесший жизни четырех человек.

Еще один случай произошел в сентябре 2017 года в селе Хрубна Ноуэ, Фалештского района. В результате взрыва, спровоцированного утечкой газа из баллона, погиб четырехлетний ребенок.

Примечательно, что во многих случаях трагедии приводили и к гибели пожарных и спасателей.