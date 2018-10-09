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Георгий Арпентин
© Sputnik /

Арпентин: День вина – 2018 побил показатели прошлого года

Экспертиза
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Директор Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин в эфире радиостудии Sputnik Молдова подвел итоги Дня вина, который прошел в Молдове в минувшие выходные.

Как рассказал собеседник, по предварительным данным, в этом году гостей национального праздника было значительно больше, чем в 2017-м. И хотя точных данных пока нет, говорить об успехе уже можно с уверенностью.

"Я думаю, что десятки тысяч людей посетили наш праздник. К примеру, продажи "Блокнота дегустатора", которые мы контролировали, увеличились в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом", — отметил Арпентин в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Организаторы праздника намерены сравнить данные разных источников. Один из них — информация Пограничной полиции, которая должна подсчитать, сколько иностранцев пересекли границу, начиная с 4 октября.

А вот данные о количестве выпитого будет получить сложнее. Как отметил Арпентин, увы, не все винзаводы предоставляют информацию о том, сколько они продали бутылок во время праздника. Заставить их это сделать невозможно. 

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Косвенным показателем объемов выпитого служат пробки и пустые бутылки. Эту возможность организаторы праздника также не упускают.

"Мы просили винзаводы собирать пробки, из которых затем дизайнеры делают разные дизайнерские предметы. А в прошлом году мы начали продвигать проект дружелюбного отношения к окружающей среде. Стекло — очень серьезный загрязнитель, он требует переработки. Мы эти пустые бутылки собираем отдельно и пересчитываем", — добавил Арпентин.

Однако, наиболее точную информацию даст "Блокнот дегустатора", по которому каждый обладатель мог сделать 11 дегустаций вина.

"Блокнот дегустатора" позволяет вычислить, сколько дегустаций было по талонам, которые к нам возвращаются. Винзаводы охотно возвращают талоны, потому что мы оплачиваем каждый талон, и у нас появляется информация о том, сколько потребители выпили на площади", — отметил он.

В любом случае, Арпентин уверен, что в этом году результаты Дня вина, в частности, по численности гостей, окажутся более впечатляющими, чем в прошлом. Как минимум потому, что значительно расширилась география праздника. Благодаря рекламе в Молдову приехало огромное количество гостей из Украины и Румынии.

Более точные и подробные итоги праздника в Национальном офисе винограда и вина обещают обнародовать в ближайшие дни.

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Теги:
итоги праздника, День вина - 2018, Георгий Арпентин


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