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Валерий Лупашку
© Sputnik / Osmatesco

Архитектор: часть пострадавшего дома на Рышкановке может быть разобрана

Экспертиза
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Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (37)
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Бывший первый заместитель главного архитектора Кишинева Валерий Лупашку не исключил, что верхние этажи дома на Рышкановке, пострадавшие от взрыва газа, будут демонтированы.

В настоящий момент в свои квартиры вернулись лишь жильцы соседних подъездов.

Юрий Чофу
© Sputnik /
Эксперт: не исключаю, что на Рышкановке взорвался не газ, а пластит

Доступ в подъезд, где произошел взрыв, остается закрытым. Всего в результате ЧП в ночь на воскресенье были полностью разрушены шесть квартир, многие другие нуждаются в капитальном ремонте. 

Как отметил бывший первый заместитель главного архитектора Кишинева Валерий Лупашку, бесспорно, в результате взрыва пострадал весь подъезд, поэтому нельзя однозначно сказать, какая из его частей не представляет опасности.

"Нельзя сказать, что вот эта часть хороша, а эта нет. Все пострадало. В значительной степени то, что мы видим разрушено окончательно. Естественно, также пострадали верхние этажи, которые, на мой взгляд, должны быть разобраны", — сказал эксперт в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

При этом архитектор исключил возможность сноса всего здания, несмотря на то, что обсуждается и такое развитие ситуации. Фундамент дома, вероятней всего, не пострадал, говорит он, поэтому идти на такие кардинальные меры нет смысла.

"Скорее всего, будет произведена разборка верхних этажей. Только неизвестно, сколько этажей будет разобрано — может быть пять, а, может, семь-восемь", — добавил он.

Валерий Лупашку не исключил и возможность восстановления поврежденных этажей. Все зависит от экспертного заключения комиссии, которая должна определить истинное состояние конструкции.

"Сейчас проводятся лабораторные исследования качества бетона. Создана экспертная комиссия Министерства экономики и в ближайшие дни мы узнаем кое-какие результаты. Тут надо исследовать все: от структуры бетона и мелких трещин, до состояния арматуры и лестничных клеток", — заключил специалист.

Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (37)

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Теги:
снос дома, состояние дома, взрыв на Рышкановке, Валерий Лупашку


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