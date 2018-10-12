Брутер: евроинтеграция в Конституции Молдовы как эхо руководящей роли КПСС

Утверждение евроинтеграции в качестве политического курса Молдовы напоминает советский период, когда руководящая роль партии, установленная в Конституции СССР, стала культом, продвигаемым советской номенклатурой, считает политолог Владимир Брутер.

В пятницу депутаты парламента рассматривают законодательную инициативу, которая предусматривает внесение изменений в Конституцию путем включения в нее положения об евроинтеграции как о политическом курсе Молдовы.

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Решение о рассмотрении этого вопроса было принято постоянным бюро парламента на основании отчета парламентской комиссии по вопросам права, назначений и иммунитета.

"Помните, в советской Конституции была статья о руководящей и направляющей роли партии. Так вот, это решение — примерно то же самое", — отметил эксперт российского Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя в программе "Экспертиза" планы молдавских депутатов.

По мнению собеседника, на самом деле такими синтагмами "замещается пустота в идеологии", что никак не отразится на положении жителей Молдовы.

"Власти будут пытаться "строить" всех внутри страны, говоря о том, что вот есть такая запись в Конституции. В действительности эта запись не имеет никакого смысла, потому что она носит чисто декларативный характер", — резюмировал собеседник.

Согласно статье 143 Конституции Молдовы, изменения в Основной закон страны могут быть внесены, если за них проголосуют две трети депутатов парламента.