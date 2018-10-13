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Елена Ковалева
© Sputnik / Miroslav Rotari

Психолог: есть приемы, которые помогут избавить вас от состояния горя

Экспертиза
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До 15% людей, столкнувшихся с трагическими событиями, не могут выйти из состояния горя. По словам психолога Елены Ковалевой, есть приемы, которые помогут человеку справиться со страданиями.

Стресс, который переживает человек, влияет не только на его психику, но и на физиологию. 

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Помимо страха, ужаса, непонимания происходящего, ночных кошмаров у людей часто бывает мышечная слабость и даже нарушение дыхания. В таких случаях можно принять легкие успокоительные, к примеру, валерьянку. Но вот от антидепрессантов надо отказаться, потому что они все равно не избавят человека от состояния острого горя. 

Тут главную роль играют близкие люди, от поведения которых во многом зависит, как дальше будет чувствовать себя человек, столкнувшийся с сильным потрясением. Психолог подчеркивает, не надо идти на поводу негативных эмоций людей в состоянии стресса, проявляя к ним жалость и, таким образом, укрепляя состояние горя. Напротив, необходимо спровоцировать выброс этих эмоций.

"Конечно, окружение должно понимать и сочувствовать, но не подавлять эти чувства, а, наоборот, даже провоцировать их. Пусть человек поплачет, пусть расскажет, пусть вспомнит, и это даст выплеск этому горю, чтобы оно не загонялось внутрь, чтобы не перешло к стадии депрессии", — отметила Ковалева в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Таким образом, близкие помогут, как говорится, пережить горе. Облегчение, однако, приходит не сразу.

"Через 7-9 дней проходит шок. Человеку может понадобиться и другая психотерапия, краткосрочная или долгосрочная. Но, в первую очередь, это социальное окружение, которое оказывает поддержку и внимание", — добавила специалист.

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Теги:
горе, стресс, депрессия, Елена Ковалева


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