Политолог об евроинтеграции Молдовы: кто кого загнал в цугцванг

По мнению журналиста Валерия Реницэ, инициатива ДПМ о включении в Конституцию положения об интеграции Молдовы в ЕС, поставила парламентских оппонентов правящей партии в позицию цугцванга, когда любое их решение будет работать против них.

Реницэ сомневается в том, что депутатскому корпусу удастся изменить Конституцию, уж слишком категоричны требования бывших заклятых союзников Демпартии. А это, в свою очередь, обеспечивает неприкосновенность статьи 13 Конституции о названии государственного языка.

© Sputnik / Miroslav Rotari Евроинтеграция в Конституции Молдовы – депутаты подождут недельку

Соответствующую законодательную инициативу депутатский корпус рассмотрел в минувшую пятницу, 12 октября. Согласно документу, Конституцию предлагается дополнить новой статьей, где европейская интеграция Республики Молдова будет названа стратегической целью развития страны. Кроме того, авторы предложили внести в преамбулу Конституции строки, в которых говорится о стремлении Молдовы к европейской интеграции и об ориентации страны на "европейские ценности".

В самом начале обсуждения этого вопроса фракция социалистов покинула зал заседаний, выразив таким образом нежелание участвовать в голосовании. Депутаты от ЛП и ЛДПМ также выступили против, поставив ДПМ условие — они поддержат законопроект в обмен на голосование демократов по вопросу о внесении в Конституцию названия государственного языка — "румынский".

В общем, мнения депутатского корпуса разделились, поэтому было принято решение перенести голосование на неделю.

"Мне кажется, что за инициативу не проголосуют. Я скептически оцениваю перспективу. Именно потому, что Либеральная партия и Либерально-демократическая партия, как мы увидели, не склонны голосовать. У них есть амбиции и свои ультиматумы", — отметил собеседник в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Тем не менее, каким бы ни было решение либералов и либерал-демократов, победителем в истории с евроинтеграцией выйдет Демократическая партия, уверен Реницэ. Это лишь своеобразный способ перекричать гул проевропейских лозунгов перед парламентскими выборами.

"Очень трудно выделить кого-то из проевропейских партий, основываясь лишь на их страстях и ораторском искусстве. Все хотят евроинтегрироваться, судя по их горячности. Поэтому Демократическая партия перед парламентскими выборами сделала интересный и хитрый политический ход. Они предложили посмотреть, кто из проевропейских партий ближе к Европе и евроинтеграции, и выдвинули эту конституционную поправку", — добавил он.

Независимо от того, будет включена эта синтагма в Конституцию или нет, как раз демократы в лице избирателей будут выглядеть истинными евроинтеграторами, уверен журналист. Потому что именно они выдвинули эту инициативу и сделали все, чтобы претворить ее в жизнь.

"Даже если Либеральная и Либерально-демократическая партия все-таки проголосуют, все равно героями останутся демократы. Если же не проголосуют, то тем более ДПМ и партия Лянкэ станут не просто проевропейскими, а истинно европейскими партиями", — заключил он.

Иными словами, история с включением в Конституцию республики синтагмы о евроинтеграции, в качестве руководящей и направляющей линии внутренней и внешней политики Молдовы, рассчитана на перетягивание проевропейского электората, численность которого в последние годы значительно поубавилась.

Но касается она и левого фланга — тех, кто видит будущее Молдовы в сотрудничестве с Востоком, и для кого вопрос внешней политики и государственного языка неразделимы. Вывод для них прост — демократы вряд ли пойдут на поводу требований потерявших силу либералов и либеральных демократов. А это означает, что вряд ли в Конституции Молдовы синтагма "румынский язык" заменит "молдавский язык".