Географ: у молдаван и жителей Океании много общего

У Молдовы и стран Океании очень много общего – миграционный кризис, экономические проблемы, ограниченные природные богатства, однако островные государства смогли переломить ситуацию, что дало их жителям возможность с уверенностью смотреть в будущее.

Об этом в эфире программы "Экспертиза" рассказал ведущий научный сотрудник Национального музея этнографии и природы Института экологии и географии АНМ, доктор географии Дорин Лозовану, совершивший научную экспедицию в Вануату, королевство Тонга, Тувалу и Фиджи.

"У нас и государств Океании очень много схожего. Например, в Тонга та же ситуация, как и в Молдове, тот же процент тонганцев работает за рубежом. Но там по сравнению с ситуацией десятилетней давности чувствуется улучшение. В Вануату, на Фиджи ощущается прогресс", — отметил путешественник.

По его словам, рост удалось обеспечить за счет развития промышленного производства. В Океании даже наладили выпуск автобусов. Эти меры экономического характера не оказались незаметны и сразу отразились на настроении населения.

© Photo : Дорин Лозовану Как молдавский ученый наладил отношения с государствами Океании

"Важно, что там людям есть, чем заниматься, у них появилась гордость за свою страну. Это надо перенять и Молдове. Важно, чтобы люди поняли, что сейчас может быть тяжело, но завтра будет лучше, и чтобы люди видели просвет", — добавил он.

О том, что роднит жителей Океании с Молдовой и почему островитяне наполнены оптимизмом, географ Дорин Лозовану рассказал в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.