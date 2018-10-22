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Виорел Киврига
© Photo: Youtube.com / Телерадиокомпания ATV Гагаузия

Эксперт о неурожае пшеницы: хлеб даже если подорожает, то ненамного

Экспертиза
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Экономический эксперт Виорел Киврига рассказал, повлияет ли снижение урожая пшеницы в этом году на цены на хлеб и хлебобулочные изделия.

В результате затяжных дождей, обрушившихся на большую часть Молдовы в июле, многие хозяйства начали жатву с опозданием на месяц, что негативно повлияло на общий урожай. По данным Минсельхоза, в этом году хлеборобы собрали на 230 тысяч тонн пшеницы меньше, чем в 2017-м. Урожайность пшеницы составила 3,2 тонны с гектара, а это без малого на полтонны меньше прошлогодних показателей. 

По мнению экономиста, эксперта в области сельского хозяйства Виорела Киврига, это не должно отразиться на ценах на хлеб, а если и повлияет, то незначительно.

"У нас нет таких ожиданий, главным образом потому, что в Молдове переизбыток зерна. Мы производим намного больше, чем потребляем, я вижу даже такое отношение — один к трем. Поэтому цены не поднимутся, но даже если поднимутся, то ненамного", — отметил эксперт в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Однако, отсутствие дефицита на зерно еще не говорит о том, что в отрасли нет проблем.

Багеты
CC0 / Pixabay / Bildagentur_Intuitivmedia
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Они есть, — говорит собеседник, — и связаны с высокой долей пшеницы в общей структуре агропроизводства. С выращиванием зерновых связано множество рисков, а чем больше площадей под посев, тем, соответственно, и больше рисков.

"Цены на внутреннем и на зарубежном рынке не те, которые ожидают наши агропроизводители. Надо учитывать, что пшеница — культура, имеющая большой вес в нашем производстве. В то же время, на выращивании этих культур аграрии не так много зарабатывают. Поэтому надо подумать, а может стоит изменить структуру сельхозпроизводства", — добавил Виорел Киврига.

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Теги:
цены на хлеб, урожай зерна пшеницы, Виорел Киврига


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