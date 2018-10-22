Эксперт о билетах на самолет за один евро: откуда берутся бросовые цены

Эксперт в области гражданской авиации Евгений Коштей рассказал о секретах авиакомпаний, предлагающих билеты на самолет стоимостью в один евро.

Купить билет на самолет за 1,99 евро или даже за 99 центов — для европейцев практика привычная. Авиакомпании прибегают к этому маркетинговому ходу довольно часто — срабатывает он практически стопроцентно, обеспечивая перевозчику желаемую прибыль.

Правда, счастливчиков, успевших приобрести дешевый билет, не так много. По словам Евгения Коштея, в продажу могут поступать всего несколько таких билетов и задолго до времени осуществления рейса.

"Если на определенный рейс можно купить билет за 1,99 евро, то речь идет об ограниченном количестве мест, не больше пяти, которые выкупаются за год или минимум за полгода. Как только заканчиваются эти билеты, цены начинают расти", — отметил собеседник в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

По его словам, в итоге перевозчик выходит на выгодный для него тариф, несмотря на то, что несколько билетов проданы ниже себестоимости. Средняя цена всегда будет такой, чтобы обеспечить авикомпании прибыль.

"Когда мы доходим до полной загруженности самолета, средняя стоимость кресла будет такой, какую компания запланировала получить", — добавил он.

Пока подобный маркетинговый ход молдавские авиакомпании не используют, хотя и появляются интересные предложения.

"Таких предложений, как цена билета в 1,99 евро у нас практически нет. Эти цены - для того, чтобы привлечь клиентов, чтобы люди, которые действительно купили билет за 2 евро на перелет из Парижа в Лондон, к примеру, потом писали об этом в социальных сетях", — резюмировал Коштей.