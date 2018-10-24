10:53 24 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD17.05
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Юрий Ников
© Sputnik / Osmatesco

Предприниматель: теневой бизнес – это жадность, а жадный платит дважды

Экспертиза
Получить короткую ссылку
39 0 0

Бизнесмен Юрий Ников считает, что законодательство Молдовы дает возможность успешно вести свое дело, поэтому предприниматели скоро осознают бессмысленность "серой бухгалтерии".

"У нас прекрасное законодательство, потому что у нас за несколько часов можно открыть фирму, у нас упростилось получение очень многих лицензий, и, действительно, вести бизнес стало намного удобней и легче", — отметил предприниматель в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Юрий Ников строит в Унгенском районе завод по переработке овощей. Заказы на высушенные томаты, перец, тыкву и прочие дары молдавской земли уже есть, спрос очевиден как в соседней Украине, так и в США. Поэтому бизнесмен не боится инвестировать – стоимость проекта исчисляется миллионами евро. Да и планы предприниматель строит не только на ближайшее будущее – завершить строительство, но и на годы вперед – построить еще один завод. 

Налоговый кодекс
© Photo: Serviciul Fiscal de Stat
Президент Молдовы о налоговой революции: что нужно знать о реформе

Отвечая на самый коварный для бизнесмена вопрос о налогах и теневой экономике, Юрий Ников признается, что и среди его знакомых предпринимателей встречаются те, кто практикуют зарплаты в конвертах.

Увы, отечественный бизнес не отличается особой культурой, а скорее бескультурьем и жадностью, говорит собеседник.

"Я - на стороне государства, потому что мы должны заботиться и о государстве. Налоги – это правильный подход государства к бизнесу. У нас налоги и не душат, но и нельзя сказать, что они незаметны. Но ведь надо думать и о нетрудоспособном поколении, о наших стариках надо заботиться. Поэтому, хотим мы или нет, но то, что принадлежит Цезарю надо отдавать Цезарю. Теневой бизнес – это жадность, но иногда жадный платит дважды", — заключил предприниматель.

По теме

МВФ дал рекомендации властям Молдовы: чего ждут от Кишинева
Все о налоговой реформе, которая вступила в силу в Молдове
Теги:
зарплаты в конвертах, налоги, Молдова


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Зал Рижского окружного суда, где проходило рассмотрение дела Александра Гапоненко
    "Просто стыдно"

    Объявление о вакансии консультанта в Рижский окружной суд вызвало бурю злобных насмешек у пользователей соцсетей.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Господин премьер-министр

    Во время заседания в Палате общин лидер Лейбористской партии Великобритании перепутал должность и пол президента Литвы Дали Грибаускайте.

  • Дата-центр IT-парка
    Мы вас научим!

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поведала жителям острова Вануату о преимуществах цифрового общества и кибербезопасности.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Рентгеновский снимок родригесской летучей лисицы в Орегонском зоопарке
Угадай, кто я: зоопарк в Орегоне опубликовал рентгеновские фото животных
Как ночная бабочка и комар высасывают у птицы слезы и кровь
Видео: как ночная бабочка и комар высасывают у птицы слезы и кровь
C-400
Все о зенитной ракетной системе С-400

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться