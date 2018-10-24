Предприниматель: теневой бизнес – это жадность, а жадный платит дважды

"У нас прекрасное законодательство, потому что у нас за несколько часов можно открыть фирму, у нас упростилось получение очень многих лицензий, и, действительно, вести бизнес стало намного удобней и легче", — отметил предприниматель в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.
Юрий Ников строит в Унгенском районе завод по переработке овощей. Заказы на высушенные томаты, перец, тыкву и прочие дары молдавской земли уже есть, спрос очевиден как в соседней Украине, так и в США. Поэтому бизнесмен не боится инвестировать – стоимость проекта исчисляется миллионами евро. Да и планы предприниматель строит не только на ближайшее будущее – завершить строительство, но и на годы вперед – построить еще один завод.
Отвечая на самый коварный для бизнесмена вопрос о налогах и теневой экономике, Юрий Ников признается, что и среди его знакомых предпринимателей встречаются те, кто практикуют зарплаты в конвертах.
Увы, отечественный бизнес не отличается особой культурой, а скорее бескультурьем и жадностью, говорит собеседник.
"Я - на стороне государства, потому что мы должны заботиться и о государстве. Налоги – это правильный подход государства к бизнесу. У нас налоги и не душат, но и нельзя сказать, что они незаметны. Но ведь надо думать и о нетрудоспособном поколении, о наших стариках надо заботиться. Поэтому, хотим мы или нет, но то, что принадлежит Цезарю надо отдавать Цезарю. Теневой бизнес – это жадность, но иногда жадный платит дважды", — заключил предприниматель.
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