Чуря: "жертвоприношение" судей должно стать профилактической мерой в Молдове

Ранее Sputnik сообщил о задержании десяти человек – троих судей Апелляционной палаты, двоих магистратов суда сектора Центр, сотрудника прокуратуры Кишинева, адвоката, судебного ассистента, врача и частного лица, проходившего обвиняемым по одному из дел.

Судьи Апелляционной палаты и суда сектора Центр требовали и получали суммы денег в особо крупных размерах за принятие благоприятных решений по многочисленным уголовным делам, которые находились у них на рассмотрении.

© Sputnik / Miroslav Rotari Видео: как молдавские судьи берут взятки

Очередной коррупционный скандал с участием служителей Фемиды доказывает полное отсутствие связи между повышением судейских зарплат и искоренением взяточничества, считает Корнелиу Чуря.

Чуда не произошло, несмотря на то, что судьи получили четырехкратную, а некоторые и пятикратную прибавку к жалованию.

"Нет ничего удивительного в том, что судебная и прокурорская системы не очистились от прошлых грехов, наоборот, накопили новые. Поэтому очень хорошо, что сейчас проходит эта чистка. Конечно, она неполная – не всех же судей бросать в тюрьмы. Надо на одних примерах научить других, чтобы неповадно было", - отметил политолог в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Поэтому последнее резонансное дело о взятках в судах нужно рассматривать, скорее, как меру профилактическую, которая должна стать еще и перманентной. Работники судебной системы не должны расслабляться и верить в свою безнаказанность, говорит собеседник.

"Мне кажется, что их надо всегда поддерживать в тонусе. Если этого не делать и периодически не проверять, то они продолжат придерживаться своего старого принципа: "Я взятки брал, беру и буду брать", - добавил собеседник.

По его словам, в деле о коррупции судей есть еще один положительный эффект. Это своеобразный посыл со стороны властей, которые стремятся разрушить сервильный имидж молдавской юстиции, показав, что судьи – это отнюдь не слуги действующей власти, они не столь неприкосновенны, как кажется обществу.

"Мы считаем, что все решения, которые принимает судебная система, тем или иным способом несут печать политического вмешательства. А это признак того, что политическая элита становится оседлой, что она понимает, что неприкасаемых не должно быть, что нужно делать жертвоприношения, чтобы общество успокоилось и начало думать о западных понятиях модернизации", - резюмировал он.