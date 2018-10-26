15:48 26 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.13
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.60
Поиск
Вячеслав Кунев
© Sputnik / Miroslav Rotari

Кунев: серьезно подумайте, отдавать ли вашего ребенка в мединститут

Экспертиза
Получить короткую ссылку
14310

Благодаря развитию технологий и новым гаджетам востребованность человека во врачах уже через 10 лет снизится, считает президент блокчейн-ассоциации Молдовы и член экономического совета при президенте Молдовы Вячеслав Кунев.

Современная медицина стремительно переходит от лечения к диагностике и раннему выявлению заболеваний.

Денис Гудков
© Photo: Mref.info
Гудков: появится ли в Молдове своя Силиконовая долина

Уже сегодня есть гаджеты, к примеру, фитнес-трекеры или умные часы, которые отслеживают пульс и качество сна, определяют кислород в крови и давление, пройденное расстояние и потребление калорий. 

По словам Вячеслава Кунева, разработчики намерены идти еще дальше, и уже через 7-8 лет в распоряжение человека попадут гаджеты, способные определять и анализировать сотни показателей жизненно важных функций человеческого организма и его биомаркеров, оперативно определяя малейшие отклонения от нормы. 

"Такие компании, как Google и Apple ставят перед собой задачу самое позднее к 2025 году выпустить для нас всех такие гаджеты, которые, находясь на руке, смогут считывать до 200 параметров. Они не будут продаваться, их будут давать в аренду. Даже 200-300 фраз, сказанных вами, позволят оценить психологическое состояние или такие заболевания, как Альцгеймер. Выдыхаемый вами воздух, изменение динамики походки, я уже не говорю о таких банальных вещах, как давление и кровь, также позволят оценить состояние вашего здоровья", - сказал Вячеслав Кунев в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Смысл заключается в том, что очень многие болезни будут лечиться еще на начальном этапе их развития, когда нужны минимальные усилия для того, чтобы исцелить человека.  Соответственно, потребность во врачах станет меньше, что должно стать поводом для размышления - отдавать своего ребенка в мединститут или нет.

"С момента поступления в мединститут и до момента, когда вы можете приступить к практике проходит 9 лет. А через 9 лет будет категорически другая реальность, но родители об этом даже не думают. Первое, куда должны смотреть родители, мечтающие о том, чтобы их дети стали, к примеру, медиками, они должны смотреть в будущее", - добавил он.     

По теме

Эксперты рассказали о том, как защитить персональные данные в интернете
Кунев: как в Молдове инвестировать в вино и получить сверхприбыль
Теги:
технологии, прогресс, врачи, профессия


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Главный сюрприз презентации — хрустящее свиное колено по старинному латышскому рецепту.
    Кухня - вне политики

    Хозяева латышского ресторана в Севастополе готовятся флешмобом отразить нападки со стороны властей и СМИ Латвии.

  • Автомобиль Яндекс.Такси
    "Шпионское" такси

    Национальный центр кибербезопасности Литвы призвал жителей Вильнюса не пользоваться мобильным приложением "Яндекс.Такси".

  • Эстонские военные используют для тренировок танк Т-34
    Неприступные острова

    Противотанковые подразделения дружин Союза обороны Эстонии проведут трехдневные профильные военные учения на островах Сааремаа и Муху.

  • Геннадий Волчок признается, что комсомол был хорошей школой, которой он благодарен
    Школа жизни

    К столетию ВЛКСМ Sputnik попытался выяснить, что значила эта организация в СССР, и какую роль она сыграла в карьере нынешнего президента Беларуси.

  • Саломе Зурабишвили
    "Примерный президент"

    Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили в случае победы сыграет положительную роль в отношениях с Россией, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

  • Смотр техники и снаряжения МЧС Абхазии на площади Свободы
    Помощь идет!

    Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии готово отправить в Сочи спасательную технику и персонал на помощь пострадавшим от ливней.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Леонид Агутин и Esperanto Band выступили в Национальном дворце имени Николая Сулака.
Леонид Агутин выступил в Кишиневе: лучшие фото
Умер знаменитый актер Николай Караченцов
Николай Караченцов: самые знаковые роли в кино - видео
Расходы жителей мегаполисов мира
Расходы жителей мегаполисов мира

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться