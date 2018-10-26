Кунев: серьезно подумайте, отдавать ли вашего ребенка в мединститут

Благодаря развитию технологий и новым гаджетам востребованность человека во врачах уже через 10 лет снизится, считает президент блокчейн-ассоциации Молдовы и член экономического совета при президенте Молдовы Вячеслав Кунев.

Современная медицина стремительно переходит от лечения к диагностике и раннему выявлению заболеваний.

Уже сегодня есть гаджеты, к примеру, фитнес-трекеры или умные часы, которые отслеживают пульс и качество сна, определяют кислород в крови и давление, пройденное расстояние и потребление калорий.

По словам Вячеслава Кунева, разработчики намерены идти еще дальше, и уже через 7-8 лет в распоряжение человека попадут гаджеты, способные определять и анализировать сотни показателей жизненно важных функций человеческого организма и его биомаркеров, оперативно определяя малейшие отклонения от нормы.

"Такие компании, как Google и Apple ставят перед собой задачу самое позднее к 2025 году выпустить для нас всех такие гаджеты, которые, находясь на руке, смогут считывать до 200 параметров. Они не будут продаваться, их будут давать в аренду. Даже 200-300 фраз, сказанных вами, позволят оценить психологическое состояние или такие заболевания, как Альцгеймер. Выдыхаемый вами воздух, изменение динамики походки, я уже не говорю о таких банальных вещах, как давление и кровь, также позволят оценить состояние вашего здоровья", - сказал Вячеслав Кунев в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Смысл заключается в том, что очень многие болезни будут лечиться еще на начальном этапе их развития, когда нужны минимальные усилия для того, чтобы исцелить человека. Соответственно, потребность во врачах станет меньше, что должно стать поводом для размышления - отдавать своего ребенка в мединститут или нет.

"С момента поступления в мединститут и до момента, когда вы можете приступить к практике проходит 9 лет. А через 9 лет будет категорически другая реальность, но родители об этом даже не думают. Первое, куда должны смотреть родители, мечтающие о том, чтобы их дети стали, к примеру, медиками, они должны смотреть в будущее", - добавил он.