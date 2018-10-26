Программа "Экспертиза" с авторами проекта "Антология"

– В Кишиневе представили альбом "Антология: том первый. Есенин". Проект реализован при поддержке представительства Россотрудничества Ассоциацией интеллектуальных игр РМ и креативной студией Imagine.

– Русская литература глазами современной молодежи Молдовы и других стран.

– Стихи Есенина, положенные на музыку, – как не повториться и сделать интересный продукт?

Об этом и многом другом ведущему программы "Экспертиза" Николаю Костыркину рассказали музыкант Илья Сорочан, продюсер проекта "Антология", президент Ассоциации интеллектуальных игр Молдовы Евгений Поляков , а также оператор и монтажер Антон Швецов.

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