Сейсмолог: Карпаты не "разрядились", ждем мощное землетрясение

Сейсмолог Ион Илиеш рассказал, способствовало ли землетрясение, произошедшее в ночь на 28 октября, достаточной разрядке очага во Вранче, что могло бы обеспечить продолжительный сейсмически спокойный период.

По словам специалиста, землетрясение магнитудой 5,8, безусловно, разрядило эпицентр, но не полностью. Для полного снятия напряжения нужны толчки значительно мощнее.

"Только сильное землетрясение магнитудой 7,2 может разгрузить очаг на более длительный период. Такие землетрясения, как то, что мы почувствовали 28 октября, мы считаем ординарными, после которых происходит еще один-два слабых толчка, и ситуация успокаивается", - отметил руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

А после этого энергия в очаге продолжает накапливаться. Как говорит Ион Илиеш, при росте магнитуды на 1 единицу выделяемая энергия увеличивается в 32 раза. Должно произойти более 30 землетрясений магнитудой 6,8, чтобы очаг во Вранче был полностью разряжен.

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А это, в свою очередь говорит о том, что жителям Молдовы еще предстоит пережить опасные минуты, связанные с мощным землетрясением.

"Сильное землетрясение произойдет, но пока никто не может прогнозировать, когда оно будет", - добавил специалист.

© Fotolia / Petrovich12 Какие последствия ждут жителей Молдовы в случае землетрясения в 7 баллов

По словам сейсмолога, пока нас ожидает спокойный, с точки зрения сейсмологии, период. Но вот, сколько он будет длиться, предсказывать не берется никто.

В ночь на 28 октября в Молдове произошло самое мощное в этом году землетрясение. По данным румынских сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 5,8.

В среднем в Молдове происходит от пятидесяти до ста двадцати слабых землетрясений в год. Наиболее мощные - магнитудой 7,5, - если верить статистике, которую составили отечественные и румынские сейсмологи, случаются раз в 30-40 лет.

Румынские ученые не исключают, что сейчас наступил период, когда Вранча будет "возмущаться" сильнее, так как 30-летний период уже преодолён. По словам научного руководителя Института физики Земли Румынии Мирчи Рэдуляна, 28 октября произошел локальный выброс энергии. Поэтому Вранча не оставит нас в покое, и надо быть готовым к более мощному землетрясению, чем мы пережили несколько дней назад.