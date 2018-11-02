Гайчук: не думайте, что выход США из договора о ракетах не коснется Молдовы

Бывший министр обороны Молдовы Виктор Гайчук объяснил, с какими рисками может столкнуться Молдова в результате выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Военный генерал Виктор Гайчук отметил, что под ракетами средней и малой дальности имеются в виду крылатые ракеты наземного базирования с дальностью полета 1000-5500 километров и 500-1000 километров соответственно. Это предопределяет их размещение вблизи границ России.

"Когда был подписан этот договор в 1987 году, имелись в виду американские ракеты, которые находились в Западной Европе и советские ракеты, которые находились в Восточной Европе. Поэтому, естественно, если Америка выходит из этого договора, возникает вопрос, а зачем им эти ракеты и где они должны их разместить? Из Соединенных Штатов они не достают до Европы и России, значит, следующий шаг – это размещение их вокруг России", - сказал экс-министр в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

© Sputnik / Александр Натрускин Представитель Госдумы РФ: решение США по ДРСМД увеличивает риски войны

Собеседник не исключил, что ракеты могут быть размещены в соседней с Молдовой Румынии, где уже расположены компоненты глобальной американской системы противоракетной обороны (ПРО). Более того, в спорах между Москвой и Вашингтоном относительно невыполнения ДРСМД российская сторона уже указывала на то, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором.

Логично предположить, что в случае широкомасштабного военного конфликта в Европе, ракетная база Пентагона в Румынии, расположенная в 340 км от границы Молдовы, станет приоритетной целью для ответного удара.

Все это говорит о том, что республика также становится заложницей решений Пентагона.

"Если рассуждать с точки зрения военной техники, то, конечно, ответ будет не моментальным, но спустя пять-десять минут ракета точно полетит обратно. Поэтому глупо думать, что ракеты будут летать над нами, допустим, из Румынии в Россию и обратно, и нас это никак не коснется. К сожалению, и нам достанется", - подчеркнул военный.

Виктор Гайчук считает, что в этой ситуации наиболее верным способом сохранения мира и контроля над вооружением стал бы пересмотр Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности таким образом, чтобы в него были включены все страны, у кого есть или потенциально могут быть соответствующие ракеты. В первую очередь тут имеется в виду Китай, можно вспомнить и другие страны: Индию, Пакистан, КНДР, Израиль.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.