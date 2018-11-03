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Владимир Тарнакин
© Sputnik / Osmatesco

Краевед: прежнего Кишинева давно нет, он остался только на фотографиях

Экспертиза
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О судьбе мозаики на здании ДК профсоюзов, а также о других памятниках архитектуры рассказал краевед Владимир Тарнакин.

Красивый, чистый, по-своему уникальный Кишинев столичные жители теперь видят лишь на фотографиях и изредка ностальгируют о нем с друзьями или соседями. С течением времени многое поменялось, и большая часть архитектуры старого города была разрушена.

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Не удается уберечь и то немногое, что сейчас осталось местным жителям.  К примеру, уникальная мозаика на здании Дворца культуры профсоюзов была демонтирована, несмотря на то, что она включена в реестр памятников Молдовы. Напомним, что здание ДК было продано вместе с прилегающим к нему участком. 

Как отметил в эфире программы "Экспертиза" краевед Владимир Тарнакин, прежнего Кишинева давно нет, и мозаика на здании Дворца культуры профсоюзов - это не единственный памятник, подверженный сносу.

"Если говорить о мозаике, то, что она была привязана к зданию, – это однозначно. Потом вспомните молодежный комплекс Гагарина. Там же то же самое. Все везде уходит", - утверждает Владимир Тарнакин.

По словам собеседника, старые здания из Кишинева стремительно исчезают, и уже сейчас уникальные объекты архитектуры старой столицы остались лишь в воспоминаниях ее жителей.

"Я уже в который раз говорю, что прежнего Кишинева уже нет. Город остался только на фотографиях или в памяти людей, к большому сожалению", - заключил краевед.

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