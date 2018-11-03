Арпентин: в 2019 году планируем организовать не день, а неделю молдавского вина

Национальный молдавский праздник – День вина с каждым годом становится все популярнее не только среди местных жителей, но и среди иностранцев.
Об этом говорит ежегодно растущее число туристов, приезжающих в эти дни в столицу Молдовы.
По словам организаторов, День вина – 2018 был особенно удачным, и собрал намного больше людей, чем год назад. Как отметил в эфире программы "Экспертиза" директор Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин, несмотря на большой успех, важно анализировать все недостатки.
"Я доволен, но мы всегда собираем критику. То, что было хорошо, – это понятно. Но мы собираем и анализируем недостатки", - отметил эксперт.
По его словам, подготовка к Дню Вина-2019 уже началась.
Организаторы планируют расширить масштабы мероприятия до Недели молдавского вина.
"Мы уже начинаем планировать праздник вина 2019 года, который пройдет 5 и 6 октября. Возможно, будем расширять до Недели молдавского вина. Мы очень этого хотим, и это в наших планах. В этом году мы достигли чего хотели, и довольны праздником", - заключил Георгий Арпентин.